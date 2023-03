Onder de naam Carbono Cero lanceert Sodexo CO2-neutrale recepten. De Louisiana Burger en Double Dip Korean Wings zijn twee van de eerste acht recepten die inmiddels al op enkele locaties van Sodexo te verkrijgen zijn. Deze recepten passen bij de doelstellingen van Sodexo om in 2025 een derde van de menu’s plantaardig te maken, de voedselverspilling met 50% te verminderen en hun CO2-uitstoot met 34% te verlagen.

De eerste resultaten van de pilot bij klanten als EDGE Amsterdam West, DAF, Shell, Achmea en Aegon waren veelbelovend. Zo was op de eerste introductiedag van het Carbono Cero programma 40% van het totaal aantal verkochte gerechten een CO2-neutraal gerecht. De ervaringen vanuit deze pilot zijn gebruikt om de gerechten te finetunen. Deze worden vanaf april opgenomen in de menucyclus bij dertig bedrijfsrestaurants, waarna meerdere locaties zullen volgen.

Samen met Quorn ontwikkelde Sodexo acht CO2-neutrale recepten met een focus op seizoen gebondenheid en lokaliteit; van Dirty Wing Burrito tot Katsu with Zukkoku Grains of Ancho Chilli en Satay Wings. Quorn producten zijn gemaakt van Quorn’s super-proteïne, mycoproteïne: een eiwitrijke, duurzame én voedzame voedingsbron die vol vezels zit, weinig verzadigde vetten bevat en zonder cholesterol. Elke portie van deze gerechten bevat maximaal 500 gram CO2. Dit wordt berekend met behulp van Klimato, een wereldwijd geaccrediteerde CO2-berekeningstool. En om te garanderen dat elke portie echt CO2-neutraal is, compenseert Quorn alle resterende koolstof met gecertificeerde projecten die CO2-uitstoot vermijden of verminderen.

Marloes van der Have, manager Corporate Social Responsibility Sodexo Nederland: “Wij zijn één van de eerste organisaties wereldwijd die zich heeft gecommitteerd om toe te werken naar een Net Zero bedrijfsvoering in 2040. Als tussenstap is ons streven om in 2025 onze CO2-uitstoot terug te dringen met 34% ten opzichte van 2017. Dat doen we met vele initiatieven. Met Carbono Cero bieden we heerlijke gerechten die ook nog eens CO2-neutraal zijn.”

Better Tomorrow

Vandaag publiceert Sodexo de Better Tommorow Update 2023 die boordevol staat met duurzame en sociale initiatieven. Hierin staan de negen beloftes centraal die Sodexo elke dag helpen om goede en duurzame keuzes te maken die de kwaliteit van leven verbeteren.

In Nederland verzorgt Sodexo met circa 2.200 medewerkers het volledige scala aan facilitaire diensten voor het bedrijfsleven, industrie, overheidsdiensten, ziekenhuizen en offshore-installaties. Van catering, receptie, onderhoud en schoonmaak tot aan integraal facility management.