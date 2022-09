Vanaf vandaag kunnen klanten via de AH app in alle Nederlandse Albert Heijn-winkels AH Overblijvers-pakketten reserveren en kopen. Overblijvers zijn producten die aan het eind van de dag overblijven en een naderende houdbaarheidsdatum hebben of uit het assortiment gaan. Met AH Overblijvers is de verwachting nog eens 4,5 miljoen kilo voedsel te besparen. Deze stap past binnen de doelstelling van Albert Heijn om 50% minder voedsel te verspillen in 2030 ten opzichte van 2015.

Vanuit de missie werkt Albert Heijn aan een gezondere, sociale en duurzamere samenleving. Albert Heijn wil het voedselsysteem verduurzamen om een leefbare aarde over te kunnen dragen aan de volgende generaties. Minder voedsel verspillen speelt hierin een belangrijke rol. “Elke kilogram verspild voedsel vinden wij er één te veel. Dit is niet alleen ontzettend zonde van het eten en de energie die erin is gestopt om het product te maken, het heeft ook een negatief effect op het klimaat”, aldus Henk van Harn, directeur merchandising & sourcing bij Albert Heijn. “In de ketens, in de winkels én door het geven van tips aan onze klanten doen wij er alles aan om de voedselverspilling te verminderen. Met AH Overblijvers, die vanaf vandaag in Albert Heijn-winkels en AH to go’s verkrijgbaar zijn, zetten we daarin weer een stap.”

AH Overblijvers

Overblijvers zijn producten die aan het eind van de dag overblijven en een naderende houdbaarheidsdatum hebben of uit het assortiment gaan. Een verzameling van deze producten zijn vanaf vandaag als AH Overblijvers-pakket te koop. Klanten kunnen in de AH-app zien welke pakketten er in hun winkel beschikbaar zijn. Ze kunnen deze reserveren en aan het einde van de dag ophalen in de winkel. Voor een extra voordelige prijs is er keuze uit de volgende AH Overblijvers-pakketten: Verrassing, Vegetarisch, Bakkerij (Liefde & Passie-broden, donuts en afbakbroden). Brood van Gisteren en het Verspil-me-niet zakje vallen binnenkort ook onder het AH Overblijvers concept. Met dit landelijke initiatief is de verwachting dat Albert Heijn nog eens 4,5 miljoen kilo voedselverspilling per jaar bespaart.

Verspil-me-niet zakje wordt AH Overblijvers Groente & Fruit zakje

Met het Groente & Fruit zakje – voorheen het Verspil-me-niet zakje – worden 5,5 miljoen stuks groente en fruit, zo’n 3,5 miljoen kilo, gered op jaarbasis. Voor €1,00 krijgen klanten een herbruikbaar verszakje gevuld met groente en fruit dat wat rijper is of een plekje heeft, maar nog steeds even lekker is. In het zakje zitten allerlei groente- en fruitsoorten zoals appels, uien, mandarijnen, courgettes en tomaten en heeft een waarde van €3,00. Alle beschikbare zakjes van die dag liggen bij de groente- en fruitafdeling. Deze Overblijvers-variant is niet te reserveren via de app.

Brood van Gisteren wordt AH Overblijvers Brood van Gisteren

Brood dat vers in de winkel is aangeleverd en brood dat in de winkel is afgebakken en niet verkocht is op de dag zelf, wordt de volgende dag tot 11.00 uur verkocht voor een extra voordelige prijs. Deze Overblijvers-variant is niet te reserveren via de app.

Wat doet Albert Heijn nog meer om voedselverspilling tegen te gaan:

35% sticker

Al meer dan 10 jaar gebruikt Albert Heijn de 35% sticker. Deze sticker wordt voor 10 uur ’s ochtends op producten geplakt en zorgt ervoor dat ze de hele dag met korting verkocht worden. Producten die langer houdbaar zijn of die klanten niet in een dag kunnen consumeren, prijst de supermarktketen enkele dagen voor de houdbaarheidsdatum al af.

Dynamisch afprijzen

In meer dan 125 Albert Heijn-winkels worden verse producten dynamisch afgeprijsd. Door dynamisch afprijzen wordt het kortingspercentage aan de houdbaarheidsdatum gekoppeld. Het systeem werkt met een algoritme dat kijkt naar de voorraad in de winkel en naar de datum, in combinatie met de verwachte verkoop. Op basis daarvan berekent het algoritme het kortingspercentage. Het berekende kortingspercentage is te zien op het prijslabel en wordt automatisch verrekend bij de kassa. Ook hiermee wordt voedselverspilling voorkomen.

Verspillingsvrije week

Albert Heijn ondersteunt de Verspillingsvrije week die volgende week start. Samen Tegen Voedselverspilling organiseert in 2022 de vierde editie van de Verspillingsvrije Week. Een week die mensen uitdaagt om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer eten en drinken er wordt gered. Een simpele daad voor een beter klimaat. Meer informatie staat op www.verspillingsvrijeweek.nl.