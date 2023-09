Albert Heijn heeft ambitieuze doelen gesteld om een positieve bijdrage te leveren aan de eiwittransitie. In 2025 wil Albert Heijn dat 50% van de verkochte eiwitten van plantaardige oorsprong zijn en in 2030 60%. Nu is dat percentage 44%. Daarom introduceert Albert Heijn AH Terra, een nieuwe eigen-merklijn van zo’n 200 plantaardige producten, waarvan 58 nieuwe en dat worden er steeds meer. Albert Heijn loopt hierdoor voorop met het grootste en meest gevarieerde aanbod. Met deze alternatieven voor dierlijke varianten wil Albert Heijn plantaardig eten makkelijker, lekker en betaalbaar maken voor iedereen.

Vanaf deze week zijn de eerste AH Terra-producten in het assortiment beschikbaar. De AH Terra-merklijn bevat plantaardige zuivel voor in de koffie, broodbeleg zoals hummus, groentespreads, plantaardige kaas en vleeswaren, alle plantaardige vleesvervangers, en ook producten zoals plantaardige mayonaise, margarine, borrelhappen en plantaardige garnalen. Zo is er echt voor ieder maaltijdmoment iets te kiezen.

Voordeel

Vanaf 2 oktober krijgen AH Premium klanten 10% korting op het gehele AH Terra-assortiment. Ruim 25% van het assortiment is een Prijsfavoriet, waardoor Albert Heijn plantaardig eten betaalbaar maakt. Met de introductie van AH Terra wil Albert Heijn de flexitariër aanspreken om vaker iets plantaardigs te kiezen bij het ontbijt, lunch of avondeten.

Eiwittransitie

Albert Heijn wil bijdragen aan een duurzamer voedselsysteem en zet zich in voor de eiwittransitie, de verschuiving van het eten van dierlijke naar plantaardige eiwitten. Een meer plantaardig voedingspatroon verlaagt de belasting op het milieu. Plantaardige voeding heeft vaak een lagere uitstoot en voor de productie is relatief minder land en water nodig. Daarnaast kan de productie van plantaardige eiwitten makkelijker worden opgeschaald om de groeiende wereldbevolking te voeden. Met de introductie van AH Terra zet Albert Heijn een volgende stap in de beweging naar meer plantaardig.

Goede smaak en kwaliteit

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn licht toe: “Door voorop te lopen in de eiwittransitie en ons assortiment met plantaardige eiwitten uit te breiden, bieden we onze klanten de mogelijkheid om bewuste en duurzamere keuzes te maken. Met de introductie van eigen merk lijn AH Terra wordt plantaardig eten en drinken nog makkelijker. De producten zijn lekker, betaalbaar en van topkwaliteit. Voor iedere maaltijd is er een plantaardig alternatief beschikbaar; ontbijt, lunch, diner of tussendoor. Als iedereen al een dag per week plantaardig eet, kan er een enorme stap worden gemaakt in de eiwittransitie.”