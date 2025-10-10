Drinkwaterbedrijf Vitens en het landelijk landbouwconsortium ReGeNL gaan samenwerken. Samen willen zij bijdragen aan een toekomstbestendig watersysteem én een vitale landbouwsector. De samenwerking stimuleert landbouwpraktijken die zorgen voor een gezonde bodem, voldoende water en schoon grondwater, zonder voor te schrijven hoe die doelen worden bereikt.

Vitens levert dagelijks drinkwater aan ruim 6 miljoen mensen in Friesland, Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht, en maakt voor de productie daarbij voornamelijk gebruik van grondwater. In de gebieden waar dit water wordt gewonnen, speelt landbouw een belangrijke rol in het lokale watersysteem. Vitens ziet daarom samenwerking met agrariërs als essentieel om ook in de toekomst voldoende, betrouwbaar en schoon drinkwater te kunnen blijven leveren.

ReGeNL werkt aan rendabele en breed gedragen regeneratieve landbouw. Boeren, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden bundelen hun krachten in het consortium. Samen ontwikkelen zij een toekomstbestendige landbouw die natuur, milieu en klimaat versterkt én boeren een gezond verdienvermogen biedt. ReGeNL pleit daarbij nadrukkelijk voor diversiteit in landbouwpraktijken zolang deze bijdragen aan gezamenlijke ambities zoals bodemgezondheid, waterkwaliteit en leefbaarheid.

Samen werken aan duurzame landbouw én schoon grondwater

Gerdien Martens, omgevingsmanager van Vitens: “Zowel Vitens als ReGeNL zien de landbouwtransitie als een opgave die vraagt om samenwerking, maatwerk en wederzijds begrip. We onderzoeken of één van de vijf gebiedsperspectieven die ReGeNL ontwikkelt, vorm kan krijgen in een gebied waar wij grondwater winnen. De eerste gesprekken met lokale partijen verlopen positief. De inzet is om samen met boeren en andere betrokkenen een aanpak te ontwikkelen die zowel het watersysteem als de landbouwsector versterkt”.

IJsbrand Snoeij, manager gebiedsperspectief bij ReGeNL:“Met ReGeNL bouwen we aan toekomstbestendig landbouw, met duurzame inkomens voor boeren en versterking van natuur en economie. Waterkwaliteit speelt daarin een sleutelrol: zonder schoon en voldoende water is er geen landbouw mogelijk. Daarom is samenwerking met een partner als Vitens zo waardevol voor ons.”

Dag van de duurzaamheid – duurzame landbouw en drinkwater hand in hand

De samenwerking wordt bekendgemaakt op de Dag van de Duurzaamheid, een dag die landelijk in het teken staat van samen werken aan een leefbare toekomst. Deze samenwerking tussen Vitens en ReGeNL laat zien hoe duurzame landbouw en schoon drinkwater hand in hand gaan niet als afzonderlijke doelen, maar als één gezamenlijke opgave voor de toekomst. De komende periode zetten Vitens en ReGeNL gezamenlijk verdere stappen om deze samenwerking te concretiseren. Beide partijen benadrukken dat zij waarde hechten aan gelijkwaardigheid, openheid en het respecteren van de diversiteit aan landbouwvormen die bijdragen aan een gezonde bodem en schoon water.

Over ReGeNL