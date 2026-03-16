Ter gelegenheid van Wereldwaterdag op 22 maart kondigt Marie-Stella-Maris een recorddonatie van €735.700 aan voor duurzame waterprojecten wereldwijd. Dankzij deze bijdrage krijgen naar verwachting circa 35.000 mensen toegang tot schoon drinkwater.

Wereldwaterdag, een initiatief van de Verenigde Naties, vraagt wereldwijd aandacht voor het belang van schoon en veilig drinkwater. Dat blijft hard nodig: nog altijd heeft 1 op de 4 mensen wereldwijd geen toegang tot veilig drinkwater. Toegang tot schoon water betekent bovendien meer dan alleen gezondheid. Het versterkt gemeenschappen, geeft kinderen meer tijd voor onderwijs en draagt bij aan meer gelijkheid, omdat vrouwen en meisjes in veel huishoudens verantwoordelijk zijn voor het halen van water.

Voor het B Corp-gecertificeerde merk Marie-Stella-Maris vormt deze dag daarom een belangrijk moment om zijn sociale missie – schoon water voor iedereen – extra onder de aandacht te brengen.

Groei van het merk, groei van de impact

De recorddonatie werd mogelijk gemaakt dankzij de gezamenlijke steun van klanten, partners en de groeiende community van Marie-Stella-Maris. De maatschappelijke impact groeit mee met het merk: hoe meer mensen kiezen voor Marie-Stella-Maris, hoe groter de bijdrage aan duurzame waterprojecten wereldwijd. Dit jaar bedraagt de donatie op Wereldwaterdag €735.700. Daarmee groeit de bijdrage met ruim 35 procent ten opzichte van vorig jaar (€541.572). In 2024 bedroeg de donatie €421.834.

Marie-Stella-Maris ontwikkelt luxe bodycare en home fragrances voor dagelijkse routines. Vanuit de overtuiging dat luxe en sociale verantwoordelijkheid hand in hand gaan, draagt elke aankoop bij aan duurzame waterprojecten die schoon drinkwater toegankelijk maken voor gemeenschappen wereldwijd. Zo worden alledaagse routines verbonden met tastbare maatschappelijke impact. Sinds de oprichting heeft Marie-Stella-Maris samen met zijn community inmiddels meer dan 140.000 mensen toegang tot schoon drinkwater kunnen bieden.

“Voor ons is toegang tot schoon drinkwater geen luxe, maar een fundamenteel mensenrecht,” zegt Josha Jansen, Brand & Impact Director bij Marie-Stella-Maris. “Deze recorddonatie laat zien wat er mogelijk is wanneer een community samen verantwoordelijkheid neemt. Samen met onze partners en klanten vergroten we stap voor stap de toegang tot veilig drinkwater en werken we aan een toekomst waarin schoon water voor iedereen vanzelfsprekend is.

Investeren in duurzame waterprojecten

Een deel van het recordbedrag wordt via de Marie-Stella-Maris Foundation geïnvesteerd in bestaande samenwerkingen met impactpartners in Afrika.

Zo ondersteunt de foundation onder meer het WaterStarters-programma van Amref Health Africa in Kenia, waar duurzame watersystemen worden ontwikkeld en lokaal ondernemerschap rondom waterinfrastructuur wordt gestimuleerd.

Danny Dubbeldeman, directeur Amref Health Africa: “Met initiatieven zoals WaterStarters brengen we schoon drinkwater naar afgelegen gemeenschappen waar dat niet vanzelfsprekend is. Dankzij de steun van partners zoals Marie-Stella-Maris konden we onder meer een nieuw waterpunt openen in Kima en staan nieuwe lokale ondernemers klaar om watersystemen te beheren. Zo creëren we niet alleen toegang tot water, maar ook duurzame economische kansen voor gemeenschappen.”

Daarnaast worden projecten ondersteund in Zambia via partner Jacana Business Empowerment, waar toegang tot water wordt gecombineerd met landbouw en inkomensmogelijkheden voor lokale gemeenschappen. In Mali werkt de foundation samen met partner Pays Dogon aan zonne-energiegedreven watertorens die meerdere dorpen voorzien van betrouwbaar drinkwater.

Door te investeren in duurzame infrastructuur en lokaal eigenaarschap dragen deze projecten bij aan betere gezondheid, sterkere gemeenschappen en nieuwe economische kansen.

Wereldwaterdag: samen impact maken

Rond Wereldwaterdag op 22 maart organiseert Marie-Stella-Maris van 16 tot en met 22 maart verschillende initiatieven om extra aandacht te vragen voor de wereldwijde waterproblematiek en haar community te bedanken voor hun bijdrage aan deze missie.

Zo ontvangen Club Marie-members dubbele zogenoemde ‘drops’ (loyalty punten) op geselecteerde hand- en body essentials en wordt op Wereldwaterdag zelf €1 extra gedoneerd bij iedere bestelling. Daarnaast ontvangen klanten bij aankopen vanaf €45 en €75 euro een cadeau, als dank voor hun steun aan de missie van het merk.

Met elk product draagt Marie-Stella-Maris bij aan duurzame waterprojecten wereldwijd. Wereldwaterdag benadrukt dat kleine keuzes een groot verschil kunnen maken – en dat impact groeit wanneer een community samenkomt rond een gedeelde missie: clean water for everyone, everywhere.