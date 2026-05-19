Vreugdenhil Dairy Foods is partner geworden van ReGeNL, het landelijke programma dat boeren ondersteunt bij de overgang naar regeneratieve landbouw. Samen starten de partijen een vierjarige pilot met tien melkveehouderijen. In deze pilot wordt onderzocht welke regeneratieve maatregelen aansluiten bij verschillende typen melkveebedrijven.

Van CO₂‑reductie naar bredere blik

Vreugdenhil verwerkt jaarlijks zo’n 1,5 miljard kilogram melk tot nutritionele zuivelproducten en -ingrediënten voor de wereldmarkt. De onderneming werkt daarbij dagelijks samen met haar leveranciers aan een veerkrachtige en toekomstbestendige melkveehouderij.

Het Tomorrow’s Dairy‑programma, dat Vreugdenhil sinds 2022 uitvoert samen met Nestlé en inmiddels ruim 150 melkveehouders, richt zich sterk op het verminderen van broeikasgasemissies. Tegelijkertijd ziet Vreugdenhil dat de belangstelling voor regeneratieve landbouw groeit. Melkveehouders vragen om een aanpak met oog voor de lange termijn, gericht op herstel van bodem, biodiversiteit en diergezondheid, met als doel voedsel te produceren met minder input en meer in balans met de natuur.

Vierjarige pilot met melkveehouders

Deze ontwikkeling was voor Vreugdenhil aanleiding om zich aan te sluiten bij het ReGeNL-programma. Samen starten zij een vierjarige pilot met een aantal melkveehouders. In deze pilot wordt onderzocht welke regeneratieve maatregelen passen bij verschillende typen melkveebedrijven, wat daarvan in de praktijk werkt en welke succesvolle maatregelen binnen de keten opgeschaald kunnen worden. “Met ReGeNL krijgen onze melkveehouders toegang tot kennis, een sterk netwerk en concrete handvatten om regeneratieve landbouw stap voor stap toe te passen,” zegt Marjolein de Kreij, Strategic Sustainable Dairy Specialist bij Vreugdenhil Dairy Foods. “Voor Vreugdenhil biedt het partnerschap daarnaast toegang tot een breed netwerk van marktpartijen die kansen zien in de verdere ontwikkeling van regeneratieve melkveehouderij.”

Samen met de markt waarde creëren

Parallel aan de pilot wil Vreugdenhil graag in gesprek komen met klanten die samen met Vreugdenhil en ReGeNL willen bijdragen aan een Future-proof farming programma waarin regeneratieve landbouw ook marktwaarde krijgt. Zo wordt gewerkt aan een toekomst waarin duurzame keuzes op het boerenerf worden ondersteund door de hele keten, van gras tot glas. Albertine van Wolfswinkel, programmadirecteur van ReGeNL: “De overgang naar regeneratieve landbouw kunnen boeren niet alleen maken. Juist de samenwerking met ketenpartijen zoals Vreugdenhil Dairy Foods is essentieel om deze beweging echt te laten slagen. We zijn daarom erg blij dat Vreugdenhil zich als partner heeft aangesloten bij ReGeNL; deze vierjarige pilot vormt daarbij een mooie eerste stap. Met deze samenwerking brengen we praktijkervaring, kennis en marktontwikkeling samen, zodat we gezamenlijk kunnen ontdekken welke regeneratieve maatregelen werken voor verschillende typen melkveebedrijven, welke bedrijfsmodellen daarbij passen en hoe we kunnen bouwen aan een rendabele en toekomstbestendige melkveehouderij.”

Met deze samenwerking bewijzen Vreugdenhil en ReGeNL hun gezamenlijke ambitie om regeneratieve melkveehouderij concreet en haalbaar te maken. Want de toekomst van melk begint bij een gezonde bodem, sterke melkveebedrijven en een voedselketen die samen verantwoordelijkheid neemt.