Next Food Collective benoemt Albertine van Wolfswinkel tot nieuwe programmadirecteur van het Nationaal Groeifondsprogramma ReGeNL. Zij volgt Wouter-Jan Schouten op, de huidige programmadirecteur. Van Wolfswinkel neemt vanaf 1 april 2026 de operationele verantwoordelijkheid over. Schouten blijft tot en met eind mei 2026 betrokken als adviseur bij het ReGeNL-programma.

Als nieuwe programmadirecteur wil Albertine van Wolfswinkel graag bijdragen aan de transitie naar een toekomstbestendige, regeneratieve landbouwsector waarin bodemverbetering en natuurherstel samengaan met voedselproductie en een goed verdienmodel voor boeren. Zij ziet het als een eer én een prachtige uitdaging om samen met alle partners in het voedselsysteem zoals boerenbedrijven, coöperaties, verwerkers, financiële- en kennisinstellingen verdere stappen zetten in deze gezamenlijke systeemverandering.

Albertine van Wolfswinkel over haar benoeming: “Allereerst complimenten aan Wouter-Jan Schouten, het team en alle partners van het consortium. Het is mooi om te zien waar het programma nu staat na de eerste opstartfase. Met nu al meer dan tweehonderd deelnemende boeren, zes innovatieprojecten en ruim duizend agrarisch ondernemers, adviseurs en studenten die via leernetwerken zijn bereikt, is een stevige basis gelegd voor verdere ontwikkeling. Dit alles is te danken aan de goede samenwerking binnen het programma. Ik kijk ernaar uit om met dit team en alle partners de volgende fase in te gaan en samen verder te werken aan de missie van ReGeNL: rendabele regeneratieve landbouw.”

Albertine van Wolfswinkel is al meer dan twintig jaar actief in de food- en agri‑sector. Ze bekleedde diverse (internationale) functies bij Unilever, Danone en Cargill, waar ze zich onder meer richtte op de verduurzaming van het voedselsysteem en het opzetten van effectieve multi‑stakeholder­ samenwerkingen. In haar meest recente rol werkte ze vooral in Europa, Afrika en Azië en was zij verantwoordelijk voor programma’s op het gebied van regeneratieve landbouw, voedselzekerheid en de economische ontwikkeling van kleinschalige boeren in verschillende waardeketens.

André Hoogendijk, voorzitter van de ReGeNL Stuurgroep en Marian Geluk, algemeen directeur van Next Food Collective: “Allereerst spreken wij onze grote waardering uit voor Wouter-Jan Schouten voor alles wat hij in de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Met zijn visie en energie heeft hij ReGeNL stevig gepositioneerd en een solide fundament gelegd waarop het programma verder kan ontwikkelen. Tegelijkertijd hebben wij er alle vertrouwen in dat Albertine met haar ruime ervaring in de food- en agrisector en haar verbindende manier van werken het consortium succesvol naar een volgende fase zal leiden. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking en het gezamenlijk versterken van de beweging richting regeneratieve landbouw.”