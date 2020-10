Vinted neemt Nederlandse tweedehandskledingplatform United Wardrobe over

Vinted, Europa’s grootste online C2C-marktplaats voor tweedehands artikelen, kondigde vandaag de overname van United Wardrobe aan, het grootste platform voor tweedehands fashion in Nederland. Door deze overname is het mogelijk om sneller uit te breiden naar nieuwe markten en om de internationale marktpositie te vergroten. Met een gezamenlijke community van 34 miljoen kopers en verkopers in 11 Europese landen, delen Vinted en United Wardrobe de visie om tweedehands fashion wereldwijd de eerste keuze te maken, en wordt verantwoorde fashion en de circulaire economie aangemoedigd.

Vanaf deze week worden de twee platformen geleidelijk aan geïntegreerd en worden United Wardrobe-leden uitgenodigd hun accounts eenvoudig over te zetten naar Vinted – een platform met een groter en gevarieerder aanbod van tweedehands artikelen dan ooit tevoren. United Wardrobe-leden sluiten zich aan bij het internationalere Vinted waardoor de leden op één gecombineerde marktplaats kunnen kopen en verkopen in Nederland, Frankrijk, Spanje, België en Luxemburg. Daarnaast kunnen ze nu hun artikelen verkopen zonder dat ze hier verkoopkosten voor hoeven te betalen. Met deze overname hebben leden van beide platforms toegang tot een breder, gevarieerder aanbod van artikelen en een grotere community van potentiële kopers. Ook profiteren ze van geïntegreerde betaalsystemen en gunstige verzendopties.

Vanaf vandaag worden United Wardrobe-leden in Nederland en België geleidelijk aan gevraagd hun items, reviews, favorieten en volgers gemakkelijk over te zetten naar Vinted via een zogenoemde one-click migratie feature, beschikbaar via de United Wardrobe-app en -website. United Wardrobe’s CEO Sjuul Berden, COO Maud Behaghel en CTO Thijs Slijkhuis nemen een leidende rol aan en zullen zich focussen op het versnellen van de uitbreiding naar nieuwe markten. United Wardrobe wordt geïntegreerd in de Vinted business en blijft gevestigd in Utrecht.

Thomas Plantenga, CEO van Vinted: “We kennen het United Wardrobe-team nu al enige tijd en we hebben enorm veel respect voor hun indrukwekkende groeitraject, passie en ondernemersgeest. We delen dezelfde ethos en missie: van tweedehands fashion wereldwijd de eerste keuze maken. Vinted en United Wardrobe kunnen samen sneller groeien, het expansietempo naar nieuwe markten verdubbelen en onze Europese community een uniek product leveren. Nederland heeft een sterke en actieve community met tweedehandsmode-liefhebbers en we zijn blij dat wij onze aanwezigheid in deze markt kunnen versterken.”

Sjuul Berden, CEO van United Wardrobe: “Het is altijd ons doel geweest om kopers en verkopers samen te brengen op één centrale Europese marktplaats. United Wardrobe-leden zijn vanaf vandaag onderdeel van de internationale community van Vinted. Leden kunnen door heel Europa pre-loved fashion kopen en verkopen. Van Amsterdam tot Parijs, en van Madrid tot Utrecht. Dit alles zonder verkoopkosten, maar wel met veilige betalingen en gemakkelijke internationale

verzendopties. We zitten middenin een wereldwijde e-commerce-boom, waar de tweedehands fashionindustrie baat bij heeft. Door het bundelen van onze krachten hopen we de wereldwijde beweging van een duurzamere mode-industrie te versnellen.”

Door een equityfinancieringsronde in november 2019 steeg de waarde van Vinted naar meer dan 1 miljard euro. In de 17 maanden hiervoor vond een verviervoudiging van de groei plaats. Vinted werd in 2008 opgericht in Vilnius, Litouwen en is actief in 12 markten: Spanje, Frankrijk, Luxemburg, België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Polen, Litouwen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2019 trad Vinted toe op de Nederlandse markt, en sindsdien groeide de Nederlandse

community uit tot meer dan 1 miljoen leden.

United Wardrobe werd in 2014 opgericht door drie Nederlandse studenten van de Universiteit Wageningen, en is vanuit Nederland uitgebreid naar België, Frankrijk en Duitsland. In de laatste vijf jaar is het aantal geregistreerde leden uitgegroeid tot meer dan 4 miljoen.