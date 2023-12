Inmiddels is het tot velen doorgedrongen: fast fashion heeft een negatieve impact op het milieu. De modebranche is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde CO2-uitstoot en verbruikt maar liefst 93 biljoen liter water per jaar. Denim is daarbij de meest vervuilende stof. Daarnaast overlijden er jaarlijks vijf miljoen mensen aan ziektes die voorkomen hadden kunnen worden. BOAS tackelt beide problemen met één oplossing: een uniek online platform voor zorgvuldig curated vintage denim stukken die anders verbrand of gedumpt zouden worden, waarbij 90% van de winst wordt gedoneerd aan levensreddende goede doelen.

Van fast fashion naar fast vintage fashion

Duurzaam én goedkoper. Het aantal personen dat tweedehands kleding shopt groeit jaar in, jaar uit. In 2022 kochten anderhalf miljoen Nederlanders minimaal een keer een tweedehands item, zo blijkt uit onderzoek van AnalitiQs en één op de vijf personen streeft ernaar dit vaker te doen. Verwacht wordt zelfs dat in 2030 het marktaandeel van tweedehands kleding groter zal zijn dan die van fast fashion, zo vertelde Annick Schrammen, docent Fashionmanagement aan de Universiteit van Antwerpen, aan Radio1. Geen wonder dat platformen en apps voor tweedehands en vintage kleding als paddenstoelen uit de grond schieten.

Het vinden van een mooi passend tweedehands stuk vergt echter veel tijd, wat door veel personen als struikelpunt wordt ervaren, zo laat onderzoek van BOAS zien. Dit maakt dat men vaak toch teruggrijpt naar fast fashion. Dit is waar BOAS het verschil maakt in de markt van vintage denim; dit circulaire mode platform combineert de snelheid van een fast fashion platform, met de prijs en duurzaamheid van tweedehands.

“Veelal ben je op een tweedehands platform een uur bezig om een item naar jouw smaak te vinden en te kopen. Alleen het vinden van de juiste keywords is al een struggle. Daarbij komt dat slechte foto’s en beschrijvingen het een stuk lastiger maken en vaak kloppen de door particuliere verkopers opgegeven maten niet. Ook gaat er enorm veel tijd zitten in de communicatie met de verkoper door de veelal gebrekkig opgegeven informatie in de advertenties en over de verzending. En retourneren is er natuurlijk niet bij. BOAS werkt zoals de fast fashion platformen, maar dan voor vintage jeans en denim-items als een spijkerjack, etc. Tien keer sneller dan de bestaande tweedehands platformen, mét snelle verzending en gratis retour als het niet past of niet naar wens is. Fast vintage dus!”, aldus Vincent van der Holst, CEO van BOAS.

Het hollandse bloemenveiling model en 90% naar het goede doel

Op BOAS zijn onder andere echte vintage jeans van 1873 tot heden te vinden van de merken Levi’s, Wrangler, Lee, Diesel, G-star en Dickies. De denim wordt door BOAS gevonden in de grote kledingstroom die zich op de wereld bevindt met afgedankte artikelen en door samenwerkingen met verwerkers hiervan. Stuk voor stuk worden alle items bekeken en geselecteerd voor de verkoop.. Elk kledingstuk wordt op authenticiteit gecontroleerd, er worden professionele foto’s van gemaakt, de relevante informatie wordt zorgvuldig verzameld en de items worden nauwkeurig opgemeten door de denim-professionals van BOAS zodat de klant altijd de juiste maat aanschaft. BOAS pioniert daarnaast online het bloemenveiling-model. Nadat een broek op BOAS wordt geplaatst daalt twee keer per dag automatisch de prijs. Vindt een consument de jeans die zij willen? Dan kunnen zij het direct aanschaffen, of de gok nemen en wachten tot de prijs nog verder daalt. Na het afrekenen hebben zij hun vintage denim item de volgende dag in huis en hebben zij direct de CO2-uitstoot van een autorit van 27 kilometer en het water van 15 keer douchen bespaard, ofwel 945 liter water.

Naast met snelheid een goede spijkerbroek kopen voor een goede prijs, gaat BOAS nog een stap verder: 90% van de nettowinst van het bedrijf wordt namelijk via de BOAS Lifesaver Stichting gedoneerd aan goede doelen waarmee mensenlevens worden gered zoals onder andere het Against Malaria Foundation en GiveWell.

Van der Holst: “Er wordt wereldwijd elk jaar 10 biljoen winst per jaar behaald. Om de doelen in het Parijsakkoord nog te kunnen halen en de levens te redden van de miljoenen personen die elk jaar onnodig sterven, is veel geld nodig, maar dat is er dus wel. Wij gebruiken ‘Profit for Good’ en zetten onze winst in om de oplossingen voor de grootste problemen van onze tijd te financieren. Bij ons gaat 90% van de winst naar het redden van levens. Met slechts €5.000 hebben we samen al één leven gered. Dit is natuurlijk geweldig nieuws en motiveert ons enorm om groter te groeien en van al onze kopers “lifesavers” te maken.”