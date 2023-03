Vinted, de grootste online internationale C2C marktplaats van Europa voor tweedehands mode, presenteert zijn eerste Climate Change Impact Report. Dit rapport bevat de resultaten van een onafhankelijke analyse door climate tech start-up Vaayu, naar de klimaatimpact van tweedehands winkelen op Vinted in vergelijking met het kopen van nieuwe kleding. Volgens het rapport, op basis van onderzoek in 2021 en 2022, levert het kopen van tweedehands mode op Vinted in plaats van nieuwe kleding een uitstoot besparing op van gemiddeld 1,8 kgCO₂e per item. Dit betekent dat de netto CO2-uitstoot die door de Vinted-marktplaats in 2021 werd vermeden, 453 kiloton CO₂e bedroeg: het equivalent van ongeveer 275.000 keer vliegen van Londen naar Los Angeles en terug. Dit toont aan dat het kopen van tweedehands mode op de Vinted-marktplaats minder schadelijk voor het klimaat kan zijn dan het kopen van nieuwe artikelen.

Voor dit rapport gebruikte Vaayu een consequentiële levenscyclusanalyse (Life CyclevAssessment/LCA) methode om meer dan een half miljard transacties te analyseren, samenvmet inzichten over winkelgedrag van 350.000 Vinted-leden. Dit maakt het de grootstevprimaire dataset ooit op het gebied van tweedehands online winkelen. Voor het rapport isvonder meer gekeken naar: de cradle-to-consumer koolstofuitstoot van producten die op Vinted worden verkocht, hoe vaak Vinted-leden de aankoop van een nieuw product vermeden door tweedehands te kopen op Vinted en de koolstofuitstoot die wordt gegenereerd door leveringen, verpakkingen en andere Vinted-activiteiten.

Tweedehands als eerste keuze

De bevindingen in het rapport bevestigen de missie van Vinted. Zo is tweedehandsmode de eerste keuze geworden voor een vijfde van de kopers. Ook geeft het inzicht in koopgedrag ten gunste van tweedehands items:

Terwijl bijna de helft van de kopers (47%) Vinted gebruikt vanwege de betaalbaarheid, stelt 20% gemotiveerd te zijn door milieu- en sociale overwegingen, waaruit blijkt dat leden steeds meer waarde hechten aan de impact van een aankoop. Het deel van de consumenten dat wordt gedreven door een duurzaamheids-mentaliteit ligt in landen als Duitsland (29%) en Nederland (27%) hoger dan het gemiddelde.

Voor 20% van de kopers geldt dat zij ook voor een tweedehands artikel kiezen als het gelijkwaardige artikel nieuw bijna even duur is.

Thomas Plantenga, CEO van Vinted: “Mode is verantwoordelijk voor aanzienlijke schade aan het milieu. Onze missie is gebaseerd op de overtuiging dat wederverkoop een van de oplossingen is om deze schade aan te pakken. Voor ons als C2C marktplaats betekent dat twee dingen. Om te beginnen het aanmoedigen van onze leden om tweedehands te kopen in plaats van nieuw, zodat de uitstoot van de productie van dat nieuwe artikel niet ontstaat. En ten tweede het helpen van mensen om de waarde te zien van de artikelen die zij bezitten. Met deze uitgebreide analyse kunnen we aantonen dat tweedehands items kopen op Vinted een betere keuze is voor het klimaat dan het kopen van nieuwe items. We gaan de lessen uit deze analyse gebruiken om Vinted en onze leden te helpen hun gewoontes op het gebied van mode consumptie te veranderen en om de negatieve impact van mode op het klimaat in de toekomst te blijven verminderen.”

Meer dan 1 op de 3 transacties voorkwam de aankoop van een nieuw item Om de vermeden CO2-uitstoot te berekenen, beoordeelde Vaayu de Replacement Rate van

items die op Vinted zijn gekocht, ofwel het aandeel van items die anders nieuw zouden zijn gekocht als ze niet op Vinted waren gekocht. Ten minste 39% van de transacties op Vinted ‘verving’ een nieuw artikel, wat resulteert in een gemiddelde nettobesparing van 1,8 kg CO₂e voor tweedehands artikelen gekocht op Vinted.

Vinted-leden kiezen voor afhalen in plaats van thuisbezorgen

Hoewel leveringen het grootste deel (96%) van de operationele uitstoot van Vinted vormen, blijkt uit het rapport dat de voorkeur voor ‘Pick-Up en Drop-Off (PUDO/afhaalpunt) voor verzending en een slim ledenbestand bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot door leveringen:

Bijna driekwart (73%) van de transacties op Vinted werd geleverd aan een afhaalpunt, wat de uitstoot met 62% vermindert, vergeleken met thuisbezorging.

62% van de verkopers op het platform hergebruikte verpakkingen oorspronkelijk bedoeld voor eenmalig gebruik, wat neerkomt op 70% minder uitstoot dan bij het gebruik van nieuwe verpakkingen – en minder afval.

Met de lancering van haar eigen verzendoplossing Vinted Go vorig jaar, is Vinted van plan PUDO te blijven promoten onder zijn ledenbestand om de klimaatimpact van verzending te helpen verminderen. Het streven van Vinted Go is om tegen het einde van het jaar meer dan 2.000 lockers in Frankrijk te hebben.

Marianne Gybels, Senior Director Sustainability bij Vinted: “De resultaten van dit rapport laten zien dat onze leden trots kunnen zijn op hun inspanningen. Wij kunnen op onze beurt trots zijn dat ons platform in 2021 een aanzienlijke netto CO2 besparing heeft opgeleverd ten opzichte van de aanschaf van nieuwe items, zelfs als we rekening houden met factoren als overmatige aankopen. We zien ook ruimte voor verbetering en daar gaan we ons op richten in onze toekomstige klimaatstrategie. In de tussentijd zullen we onze leden aanmoedigen om te blijven kiezen voor koopgedrag dat de waarde van kleding weerspiegelt en helpt om die langer in omloop te houden.”

Namrata Sandhu, CEO & medeoprichter Vaayu: “We staan momenteel op een cruciaal keerpunt. De modesector zal in 2030 naar verwachting 2,1 miljard metrische ton aan CO2-uitstoot te genereren, en hoewel de ernstige bedreiging voor onze planeet kan worden verminderd via circulaire bedrijfsmodellen zoals recommerce, moeten we eerst hun impact begrijpen. We zijn er trots op samen te werken met een vooruitstrevend bedrijf als Vinted, dat robuuste en nauwkeurige koolstofgegevens levert met behulp van Vaayu’s eerste eigen AI-technologie en best-practice LCA-methodologie om de strategie te onderbouwen en circulariteit op te schalen. Door het verzamelen van de grootste primaire dataset ooit over tweedehands online winkelen op schaal, kunnen we een dieper inzicht ontwikkelen in het koolstofuitstoot reducerende potentieel van recommerce.”