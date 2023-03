Too Good To Go, ’s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, is deze maand vijf jaar actief in Nederland. In relatief korte tijd heeft de app tegen voedselverspilling hier 18 miljoen maaltijden gered. Dit komt neer op ongeveer één maaltijd per inwoner. De sterke stijging is niet alleen in Nederland zichtbaar; wereldwijd namen de cijfers de afgelopen anderhalf jaar vijf keer harder toe dan de zes jaar voorgaande jaren. In totaal zijn er inmiddels al 200 miljoen maaltijden gered. Geertje Zeegers, Country Director Nederland, signaleert dat Nederlanders steeds bewuster minder voedsel verspillen omdat ze weten hoe groot de milieu-impact is.

Meer aandacht voor voedselverspilling

Het van origine Deense platform Too Good To Go gaat verspilling tegen door consumenten via een app te koppelen aan producenten en bedrijven met voedseloverschotten die nog van goede kwaliteit zijn, maar in de winkel niet langer verkocht mogen worden. Ze worden tegen een lagere prijs aangeboden in ‘Verrassingspakketten’ die appgebruikers bij bedrijven kunnen ophalen. En met succes: vijf jaar na de introductie zijn er in Nederland 18 miljoen maaltijden gered, wat neerkomt op één maaltijd per inwoner. De mijlpaal werd behaald in samenwerking met ruim 3,9 miljoen Nederlandse gebruikers en meer dan 6.000 partners die de missie van het bedrijf – een wereld zonder voedselverspilling – omarmen.

Geertje Zeegers, Country Director: “Het is geweldig om te zien hoeveel we de afgelopen vijf jaar hebben bereikt en hoeveel impact we al hebben gemaakt. We zijn dankbaar voor alle gebruikers van ons platform, zowel partners als consumenten, die bijdragen aan het verminderen van voedselverspilling en daarmee ook klimaatverandering tegengaan. We blijven ons inzetten voor een duurzame toekomst en werken vastberaden toe naar een wereld waarin voedselverspilling niet langer bestaat.”

200 miljoen maaltijden wereldwijd

Het vijfjarig bestaan en de 18 miljoen geredde maaltijden in Nederland zijn niet de enige mijlpalen die Too Good To Go deze maand viert. In totaal zijn er – dankzij meer dan 75 miljoen gebruikers en 134.000 actieve partners in 17 landen – wereldwijd 200 miljoen maaltijden gered. Dat staat gelijk aan 500.000 ton CO2e. Opvallend is dat het het platform zes jaar kostte om 100 miljoen maaltijden te bereiken, terwijl de volgende 100 miljoen vijf keer zo snel werd behaald.

Een logisch gevolg van de huidige omstandigheden, aldus Zeegers: “Meer dan één derde van het voedsel belandt in de prullenbak, met grote gevolgen voor het milieu. Maar het bewustzijn groeit. Eten redden via de app is een toegankelijke manier voor consumenten om hun steentje bij te dragen. Bovendien biedt het, gezien de inflatie, voor velen een uitkomst op financieel vlak.” Om hun positieve impact verder te vergroten, voerde Too Good To Go begin maart een nieuwe merkpositionering en -identiteit door, waarbij onder andere het logo in een nieuw jasje is gestoken. Via deze weg wil het platform zich nog toegankelijker opstellen, een meer emotionele verbinding aangaan met appgebruikers op individueel niveau en het voor meer mensen mogelijk maken om zich aan te sluiten bij de missie.