Lidl heeft al 31% minder voedsel verspild en breidt vanaf vandaag haar ‘Verspil Mij Niet’ concept verder uit op weg naar haar doel om 50% minder voedsel te verspillen in 2030 (ten aanzien van 2018).

In alle 440 Lidl filialen biedt de supermarkt haar klanten de nieuwe ‘Verspil Mij Niet’ groente- en fruittas aan om voedselverspilling tegen te gaan. In de tas zit verse groente en fruit dat niet meer verkocht kan worden, maar wel geschikt is voor consumptie. De tas is voor € 3,- verkrijgbaar op de groente en fruit afdeling en bevat gemiddeld zo’n 4 kg aan groente en fruit. Het verminderen van voedselverspilling is één van de belangrijkste aandachtspunten om klimaatverandering tegen te gaan. Een derde van het wereldwijde geproduceerde voedsel wordt nu verspild.

Samen met de klant minder verspillen een ‘win win’

De “Verspil Mij Niet’ groente- en fruittas is in de Lidl filialen te koop, zonder reservering. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare groente en fruit, die aan de criteria voldoet, worden de tassen dagelijks aangeboden. Door dit nieuwe initiatief, stopt de samenwerking met Too Good To Go (TGTG). Lidl verkocht afgelopen drie jaar bijna twee miljoen TGTG boxen via de TGTG app.

Esmeé van Veen, duurzaamheidsmanager bij Lidl: “We hebben afgelopen jaren veel geleerd over hoe we nog meer voedsel kunnen redden. De succesvolle samenwerking met Too Good To Go heeft hier onder andere aan bijgedragen. Doordat we de ‘Verspil Mij Niet’ tassen direct in de winkels samenstellen en de processen geoptimaliseerd hebben, kan er nog meer groente en fruit van de verspilling worden gered. Voor 3 euro haalt onze klant met de tas een gezonde maaltijd in huis en gaan we gezamenlijk op deze wijze voedselverspilling tegen. Een ‘win win’. Daarnaast gaan de groente- en fruitdonaties aan Voedselbanken Nederland gewoon door.”

Too Good To Go Country Director in Nederland, Geertje Zeegers: “De missie van Too Good To Go is om iedereen te inspireren en het mogelijk te maken om samen voedselverspilling tegen te gaan. Dat we in 3 jaar tijd meer dan 1,9 miljoen Fruit- & Veggie Bags hebben gered met Lidl Nederland is een resultaat om trots op te zijn. We zijn blij dat Lidl onze missie om voedselverspilling tegen te gaan, blijft delen.”

Voedselbanken Nederland, Paul van Berkel bestuurslid voedselverwerving: “Ruim 10 jaar geleden startte Lidl met haar donatie aan de voedselbank. Enerzijds vanuit maatschappelijk oogpunt, anderzijds om verspilling tegen te gaan. Onlangs heeft Lidl toegezegd de donatie aan ons op te hogen naar 600.000 kg verse groente en fruit per jaar. Hiermee kunnen 1,3 miljoen porties groente en fruit klaar gemaakt worden en voorkomen wij gezamenlijk verspilling. De nieuwe Verspil Mij Niet tas van Lidl zorgt er ook nog eens voor dat het kopen van groente en fruit in de winkel extra toegankelijk wordt voor onze klanten.”

50% minder voedselverspilling in 2030

Toine Timmermans, directeur van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling: “Voedselverspilling tegengaan is van wezenlijk belang voor het klimaat. Natuurlijk begint het bij het afstemmen van vraag en aanbod. Supermarkten hebben afgelopen jaren veel concepten ontwikkeld om overgebleven voedsel een nieuwe bestemming te geven. Lidl vindt als discounter verspillen van nature zonde en is langere tijd actief met dit thema bezig. Het ‘Verspil Mij Niet’ concept is daar een goed voorbeeld van. Dat dit bewezen concept nu wordt uitgebreid met de ‘Verspil Mij Niet’ tas, dat zijn goede ontwikkelingen op weg naar het bereiken van de harde doelen die Lidl voor zichzelf stelt en waarin zij ook transparant zijn.”

Het overgebleven brood van Lidl dat niet meer geschikt is voor menselijke consumptie wordt onder andere verwerkt tot veevoer voor de Kipster kippen. De duurzame eieren van deze kippen liggen bij Lidl in de schappen waarmee de kringloop is gesloten. Met andere partijen uit de voedselketen ontwikkelt Lidl continu diverse initiatieven die voor 31% minder voedselverspilling hebben gezorgd ten opzichte van 2018. Lidl heeft als doel om in 2030 haar voedselverspilling met 50% verminderd te hebben.

Klik hier voor de video naar de verpsillingsinitiatieven van Lidl

‘Verspil Mij Niet’ in een nieuw t(j)asje

In 2020 is Lidl landelijk met het ‘‘Verspil Mij Niet’’ concept gestart. Hiermee worden producten op de laatste dag van houdbaarheid voor €0,25 of €0,50 (voor vlees, vis en vega producten) verkocht. Klanten weten de producten goed te vinden, zo worden jaarlijks miljoenen producten gered van de verspillingshoop. Naast de uitbreiding met een ‘‘Verspil Mij Niet’’ groente- en fruittas, heeft het concept vanaf nu ook een nieuw jasje.