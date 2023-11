Too Good To Go, ‘s werelds grootste marktplaats voor voedseloverschotten, heeft in Nederland in minder dan een jaar tijd ruim 100.000 Magic Pakketten gered. Deze pakketten bevatten producten van fabrikanten die om verschillende redenen niet aan retailers kunnen worden verkocht. In plaats van ze weg te gooien, worden ze rechtstreeks bij de consument thuisbezorgd, waar ze een tweede leven krijgen. Na de pilot met Unilever zijn meer dan 50 fabrikanten bij de service aangesloten en zo’n 2,5 miljoen producten succesvol gered van verspilling.

Bij de verwerking, productie en verpakking van levensmiddelen wordt onnodig veel weggegooid: zo’n 18% van alle verspilling vindt in dit stadium plaats. Om dit te voorkomen introduceerde Too Good To Go in november 2022 het ‘Magic Pakket’-model. Hiermee kunnen fabrikanten producten die niet meer geschikt zijn voor verkoop aan bijvoorbeeld supermarkten, bijvoorbeeld door drukfouten op het label of een te korte Tenminste Houdbaar Tot (THT)-datum, toch aan de consument verkopen. Zo wordt er waarde ontsloten uit anders verspilde producten, de productzichtbaarheid verhoogd en de ecologische voetafdruk van fabrikanten verkleind. Inmiddels zijn ruim 100.000 Magic Pakketten gered van de verspilling op de Too Good To Go-app, wat gelijkstaat aan 1,450,000 kg vermeden CO2e-uitstoot.

Geertje Zeegers, Country Director van Too Good To Go Nederland over de mijlpaal: “We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Het Magic Pakket biedt niet alleen een uitkomst voor de fabrikant, maar ook voor de consument en de planeet. Een win-win-win oplossing waar een groeiend aantal bedrijven de waarde van inziet. We roepen fabrikanten die nog niet aangesloten zijn op om zich ook aan te sluiten en krachten te bundelen in de strijd tegen voedselverspilling. Samen bereiken we meer.”

Too Good To Go koopt producten rechtstreeks op van fabrikanten, waarna ze verpakt worden in een Magic Pakket. Vervolgens wordt het pakket tegen een gereduceerde prijs aangeboden op de Too Good To Go-app en na bestelling bij de consument thuisbezorgd door PostNL. Meer dan 50 fabrikanten hebben inmiddels gebruikgemaakt van het model, waaronder Kraft Heinz, Oatly, Coca-Cola en John West.

Belén Llamazares Carballo, Marketing Director Benelux bij KraftHeinz: “Voedselverspilling is een belangrijke prioriteit binnen Kraft Heinz. We richten ons op de hele waardeketen en kijken waar voedselverspilling kan worden verminderd. Het komt weleens voor dat producten niet langer via reguliere kanalen verkocht kunnen worden. De samenwerking met Too Good To Go stelt ons in staat om die producten toch – op een makkelijke manier – een waardevolle bestemming te geven en tegelijkertijd onze duurzaamheidsambities te verwezenlijken.”

4 miljoen appgebruikers

Sinds 2016 maakt Too Good To Go het voor Nederlandse bakkers, supermarkten en horeca mogelijk hun overgebleven voedsel tegen een gereduceerde prijs aan te bieden aan consumenten. Met het bekende Verrassingspakket-model zijn inmiddels ruim 22 miljoen maaltijden gered. Zo’n 4 miljoen Nederlanders hebben de app gedownload en meer dan 10.000 partners zijn aangesloten op het platform; cijfers die een stijgende lijn tonen door ontwikkelingen als inflatie en klimaatproblematiek. De missie van Too Good To Go – een wereld zonder voedselverspilling – heeft de afgelopen jaren geïnspireerd om ook andere delen van de voedselketen onder de loep te nemen.

Naast het Magic Pakket introduceerde Too Good To Go in in 2022 het ‘Kijk, ruik, proef – voor je verspilt’ logo, dat consumenten motiveert hun zintuigen te gebruiken voordat ze een product met een versterken THT-datum weggooien. Een toenemend aantal fabrikanten, waaronder Unilever en Bertolli, geeft het label een plek op hun verpakkingen.