Vijf genomineerden voor Innovatieprijs Regio Foodvalley 2021 met duurzame innovaties

Fabriek Fris: een nieuw leven voor afgedankt textiel

Fabriek Fris maakt kleding in Nederland met een volledig transparant productieproces. Hun lokale productie van kleding voorkomt veel transport, daarmee CO2 vermindert en zorgt voor een transparante keten. In het atelier werken voornamelijk statushouders, die zo een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Met hun eigen merk, OSIAS, krijgt afgedankt katoen een tweede leven. Daarnaast werken ze samen met Wageningen University and Research aan onderzoek naar nieuwe, innovatieve mogelijkheden om afgedankt textiel opnieuw te verwerken.

Rival Foods: de volgende generatie vleesvervangers

De start-up Rival Foods werkt aan vleesvervangers die lijken op ‘hele-spier‘-vlees, zoals kipfilet of varkenshaas. Een speciale technologie zorgt voor een plantaardig alternatief met dezelfde structuur en mondgevoel als een echt stuk vlees. Zij geloven dat consumenten vaker een stuk vlees kan laten staan als ze een lekker plantaardig alternatief hebben. Zo wil Rival Foods vleesconsumptie, en de bijbehorende milieu-impact, terugdringen. Hiervoor werken ze nauw samen met uiteenlopende bedrijven in de plantaardige waardeketen.

Circulairstaal®: staalconstructies met circulaire connectors

Jaarlijks produceert staalbouwend Nederland miljoenen tonnen staal. Deze staalconstructies komen grotendeels tot stand met lasverbindingen waarbij lasdampen vrijkomen die CO2 bevatten. Aan het einde van de levensduur zorgen deze verbindingen voor een lagere losmaakbaarheid en daarom vaak niet geschikt voor volledig hergebruik. Circulairstaal® uit Barneveld vervangt lasverbindingen door circulaire connectors. Daarnaast worden staalconstructies voorzien van een door hen ontwikkelde duurzame poedercoating. Zo is staal volledig demontabel, CO2 arm én heeft het ca. 40% minder milieu impact!

Diviande: Combinatie kip en plantaardig

Diviande maakt hybride reepjes en lapjes door middel van innovatieve 3D extrusie. Het product bestaat uit 75% plantaardige- en 25% dierlijke eiwitten. Zelfs de meest kritische vleeseters zijn overtuigd van het product. Het 3 steren Beter Leven vlees komt van de legkippen van Kipster, de kippenboerderij die in 2020 is uitgeroepen tot duurzaamste bedrijf van Nederland. De plantaardige ingrediënten komen van duurzame Europese telers, zoals soja van Oostenrijkse bodem. Zo draagt Diviande bij aan de eiwittransitie én aan een goede bestemming van legpluimvee.

Vink: schoner en beter recyclebaar betongranulaat

Vink noemt zichzelf de rechterhand van bouwend Nederland. Zij verlenen services voor de bouw zoals afvalverwerking, recycling en transport. Al jaren lang is het bedrijf bezig met de ontwikkeling in het recyclen van betonpuin zodat het hergebruikt kan worden in nieuwe beton. Vink maakt bij het verwerkingsproces van het betonpuin sinds kort gebruik van een innovatieve zeeftechniek. Door deze techniek kan maarliefst 15% meer van het aangeboden puin verwerkt worden tot hoogwaardig toeslagmateriaal. Door regionaal dit betonpuin te hergebruiken wordt de CO2 footprint aanzienlijk verlaagd. Zij werkten voor een pilot met deze innovatie nauw samen met Zonnepark Branderwal Kootwijkerbroek, de firma Peelen uit Harskamp en Bosch Beton uit Barneveld.

De uitreiking

Op 29 september zullen de genomineerden zich presenteren tijdens een feestelijke avond in het Schaffelaartheater in Barneveld. Ook jonge talenten krijgen de kans om hun innovatie te presenteren en de Young Talent Award te winnen. Het belooft een avond vol inspiratie te worden, volledig volgens de laatst geldende corona voorschriften. Aanmelden voor dit evenement kan via www.innovatieprijsregiofoodvalley.nl. De Innovatieprijs wordt mogelijk gemaakt door Regio Foodvalley, FOV Regio Foodvalley, Living Lab regio Foodvalley Circulair en de Rabobank.