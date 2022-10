Vijf bedrijven uit Regio Foodvalley zijn genomineerd voor de Innovatieprijs Regio Foodvalley die woensdag 19 oktober 2022 wordt uitgereikt in De Basiliek in Veenendaal. De vijf innovatieve bedrijven zijn NoPalm Ingrediënts (Ede), Sieplo (Lunteren), Thermoware (Barneveld), Unbrick (Ede) en XINTC (Kootwijkerbroek). De “Innovatieprijs Regio Foodvalley 2022” zet innovatieve producten of ideeën van ondernemers in de regio in de schijnwerpers. De afgelopen maanden werden tientallen innovaties aangemeld.

Een jury, die bestaat uit Arnaud Wilod Versprille, Maya Smits, Maud Hulshof, Martin Ruiter en Henk Kievit, boog zich over alle inzendingen en besloot de volgende vijf bedrijven (in alfabetische volgorde) te nomineren voor de Innovatieprijs Regio Foodvalley 2022:

1. NoPalm Ingrediënts (Ede)

No Palm Ingrediënts ontwikkelt duurzame palmolie-vervangers. Palmolie wordt verwerkt in 60% van alle supermarktproducten en is verantwoordelijk voor enorme ontbossing, uitstoot van CO2 en verlies aan biodiversiteit. No Palm Ingrediënts verwerkt oliën en vetten door zijstromen uit de agrifoodsector te fermenteren (hierbij zorgen bacteriën, schimmels of gisten voor het omzetten van stoffen in een product) met oliehoudende gisten. Het proces is te vergelijken met het brouwen van bier, maar dan met oliën en vetten. No Palm Ingrediënts zorgt voor een lokaal en duurzaam alternatief voor palmolie. Zo blijft het tropisch regenwoud bestaan en worden de uitstoot van CO2 en verlies van biodiversiteit verminderd.

2. Sieplo (Lunteren)

Sieplo maakt innovatieve precisie voersystemen, zoals de FEEDR-voerrobot. Deze voerrobot zorgt voor het secuur voeren van kalveren, geiten, jongvee en stieren, draagt zo bij aan betere diergezondheid en groei én aan vermindering van voerkosten.

Met de doorontwikkeling naar de FEEDR 2.0, voegt Sieplo sensoren aan de voerrobot toe als extra oren en ogen in de stal om restvoer te detecteren, het klimaat te meten en dierziekten vroegtijdig op te sporen. Verouderde voersystemen worden opgeknapt en opnieuw in de markt gezet.

3. Thermoware (Barneveld)

Thermoware ontwerpt en bouwt al meer dan 40 jaar machines en matrijzen. De unieke ‘Dry Moulding’-technologie is de afgelopen periode doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor biovriendelijke materialen en voor de meest gebruikte recyclebare kunststoffen. Met deze technologie besparen toeleveranciers 15% op hun energiekosten terwijl de productiviteit toeneemt. Zo wordt het voor verpakkingsproducenten commercieel aantrekkelijker om biovriendelijke materialen te gebruiken voor duurzame oplossingen.

4. Unbrick (Ede)

Waarom bouwen we, in deze klimaat- en energiecrisis, nog steeds huizen van beton en staal? Unbrick in Ede ontwikkelde hét duurzame alternatief: huizen van duurzaam gewonnen CLT-hout die zijn voorzien van modulaire componenten (zoals een badkamer, keuken of slaapkamer) die rechtstreeks uit de 3D-printer komen.

Een woning van Unbrick wordt gemaakt uit 22 volwassen bomen. Voor iedere gebruikte boom worden drie bomen terug geplant. Binnen een week wordt een volledig circulair product ontwikkeld dat geen CO2 uitstoot, maar juist opneemt.

5. XINTC (Kootwijkerbroek)

XINTC ontwikkelt slimme en uiterst efficiënte elektrolysers voor de productie van groene waterstofgas. Een elektrolyser is een industriële installatie die drinkwater splitst in waterstofgas en zuurstofgas. Voor dit proces is elektriciteit nodig en die is afkomstig van groene stroom (zonne- en windenergie). De elektrolyser maakt geen gebruik van zeldzame metalen en dat is uniek. Waterstof kan in tal van toepassingen worden gebruikt: overal waar aardgas en fossiele brandstoffen worden gebruikt, kan waterstof het alternatief zijn. Het is daarmee volgens het bedrijf ook dé oplossing voor het vollopen van het elektriciteitsnetwerk.

Benieuwd wie op 19 oktober 2022 de Innovatieprijs Regio Foodvalley in ontvangst neemt? De uitreiking van de Innovatieprijs Regio Foodvalley is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via de website www.innovatieprijsregiofoodvalley.nl. De uitreiking vindt plaats in De Basiliek aan de Wiltonstraat 56 in Veenendaal en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur).