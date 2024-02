Verstegen zet een belangrijke stap richting een meer plantaardige toekomst. De smaakmaker uit Rotterdam introduceert maar liefst zeven verschillende 100% plantaardige, langhoudbare mixen waarmee de consument in no-time smakelijke vleesvervangers op tafel zet. De KNEED & KLAAR lijn ontleent zijn smaken uit de toegevoegde kruiden en specerijen. Verstegen kiest voor een multimediale campagne om het vernieuwende concept onder de aandacht te brengen, met onder andere instore communicatie, print, online marketing inzet, influencer marketing en PR. Bovendien is Verstegen PR-partner van de Week zonder Vlees en Zuivel en deelnemer van het Plant FWD event in Amsterdam. KNEED & KLAAR zal in 2024 exclusief verkrijgbaar zijn bij Albert Heijn.

Nina van Delsen, Brandmanager Retail bij Verstegen Spices & Sauces over de introductie: “Als pioniers van positieve impact zijn we altijd bezig met het ontwikkelen van duurzame producten. We wilden een vleesvervanger ontwikkelen voor de avontuurlijke flexitariër, de hobbykok die in een handomdraai een lekkere, plantaardige maaltijd op tafel wil zetten. Dat moest een makkelijk, smaakvol en gezond product worden dat altijd voorhanden is, met de rijke smaak van onze kruiden en specerijen. Na jarenlange research & ontwikkeling kunnen we nu met trots KNEED & KLAAR presenteren. Het is een volledig nieuw product op de Nederlandse markt: een droge mix die je mengt met olie en water tot een plantaardig ‘deeg’ dat je vervolgens kort bakt. We moeten de consument dan ook meenemen in het concept: “meng, kneed, bak & klaar” – dat doen we met duidelijke instructies in al onze communicatie, en met inspirerende videocontent die je via een QR-code kunt scannen.”

Plantburgers, gemakballen en peulgehakt

KNEED & KLAAR biedt volop plantaardige variatie. In totaal zijn er 7 verschillende mixen voor Plantburgers (klassiek gekruid en pittige jalapeño), Gemakballen (klassiek gekruid en Indisch gekruid) en Peulgehakt (klassiek gekruid, Italiaans gekruid en pittig gekruid). KNEED & KLAAR past binnen de richtlijnen voor vleesvervangers van het Voedingscentrum en is vanaf eind februari verkrijgbaar in het kruidenschap van AH. Adviesprijs Plantburgers en Gemakballen: € 2,99. Adviesprijs Peulgehakt: € 3,25.