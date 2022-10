De sinaasappels in de juicer-apparaten van PLUS, waarmee klanten in de winkel vers sinaasappelsap kunnen persen, zijn vanaf deze week klimaatneutraal gecertificeerd. PLUS is hiermee de eerste supermarkt in Nederland die voor het versgeperste sinaasappelsap in de winkels CO2-neutrale sinaasappels gebruikt. Het is een belangrijke stap voor de supermarkt – die per week tienduizenden liters vers geperst sinaasappelsap verkoopt – binnen het streven naar een nóg klimaatvriendelijker assortiment.

Van plantage tot pers

Voortaan zijn alle sinaasappels in de juicer-apparaten van PLUS dus klimaatneutraal. Dit betekent dat PLUS de CO2 die in de sinaasappelketen vrijkomt, berekent en inzichtelijk maakt (stap 1), jaarlijks verplicht reduceert (stap 2) en compenseert (stap 3). Wanneer alle drie de stappen zijn doorlopen en goedgekeurd, zijn de sinaasappels van plantage tot aan de pers klimaatneutraal gecertificeerd. Zo zet PLUS zich samen met haar ketenpartners in om de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het telen, vervoeren en opslaan van de sinaasappels te minimaliseren.

Steeds meer PLUS producten klimaatneutraal

Met een steeds klimaatvriendelijker assortiment werkt PLUS aan een steeds kleinere CO2-voetafdruk en dus minder impact op het klimaat. Onlangs werd de ananas van PLUS klimaatneutraal gecertificeerd. De bananen en koffie & thee van het huismerk zijn dat al langere tijd. Deze producten voldoen allemaal aan de eisen van de Climate Neutral Certification standaard.

Clean cooking with biogas

De CO2-uitstoot die nog niet gereduceerd kan worden, compenseert PLUS door te investeren in het project ‘Clean cooking with biogas’ van het FairClimateFund. Dankzij dit project krijgen huishoudens op het platteland van Kenia toegang tot een 100% duurzame en schone manier van koken. Koken op biogas is beter voor de gezondheid, het klimaat én het milieu.