De provincie Utrecht zet een nieuwe stap in duurzame logistiek. Vanaf nu worden ook de koffieleveringen van MAAS aan de provincie bezorgd via Hub Utrecht Oost (HUO). Hiermee groeit het aantal organisaties dat kiest voor efficiënte en duurzame bevoorrading door gezamenlijke pakketbundeling in Utrecht Oost.

Hub Utrecht Oost is een onafhankelijke goederenhub voor het gebied Utrecht Oost. De hub vangt goederen op buiten het gebied, aan de Winthontlaan in Westraven. Daarna worden de goederen gebundeld en met zero-emissievoertuigen naar de eindbestemming in Rijnsweerd of op het USP gebracht. Dit zorgt voor minder verkeersbewegingen, minder uitstoot en een betere luchtkwaliteit. Ook verbetert het de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied. De hub richt zich vooral op Rijnsweerd en het Utrecht Science Park (USP).

Provincie geeft zelf het goede voorbeeld

De provincie Utrecht maakt bewust gebruik van Hub Utrecht Oost. Daarmee wil zij andere organisaties in het gebied stimuleren om ook voor deze duurzame oplossing te kiezen. Dit past bij het provinciale beleid voor duurzame logistiek en duurzaam inkopen.

Een extra voordeel voor gebruikers is dat leveringen niet meer verspreid over de hele dag binnenkomen. In plaats daarvan worden goederen gebundeld geleverd op vaste momenten, bijvoorbeeld één keer per week. Dat zorgt voor rust en overzicht bij de goederenontvangst.

André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit en Economie van de provincie Utrecht: “Pakketleveringen via Hub Utrecht Oost passen mooi bij onze ambitie om het laatste binnenstedelijk stuk van het goederenvervoer in Utrecht duurzaam en uitstootvrij te maken. Door onze leveringen aan het provinciehuis in samenwerking met onze leveranciers ook via Hub Utrecht Oost te laten lopen, geven we zelf het goede voorbeeld. Zo zorgen we samen voor minder verkeer, schonere lucht en een beter bereikbare en gezonde stad.”

Steeds meer bedrijven sluiten aan

Sinds de start in 2022 groeit het aantal bedrijven dat gebruikmaakt van HUO. Vooral op het Utrecht Science Park weet de hub steeds meer organisaties te bereiken. In Rijnsweerd blijft dat nog wat achter. Juist daarom is het belangrijk om met dit moment aandacht te vragen voor de mogelijkheden van de hub.

Bij nieuwe aanbestedingen legt de provincie waar mogelijk vast dat leveringen via HUO verlopen. In februari 2024 werd het eerste pakket van Lyreco via de hub geleverd aan de provincie. Nu sluiten ook de koffieleveringen van MAAS aan. De leveringen van Lyreco en MAAS worden gecombineerd tot één wekelijks aflevermoment.

George Schoof, CEO MAAS: “Duurzaam ondernemen begint met slimme samenwerking in de hele keten. Door ons aan te sluiten bij Hub Utrecht Oost versnellen we de verduurzaming van onze logistiek. Dankzij de stimulerende rol van de provincie Utrecht maken we van duurzame bevoorrading geen ambitie, maar de nieuwe standaard.”

Met deze stap onderstrepen MAAS en de provincie Utrecht hun gezamenlijke inzet voor een duurzame en toekomstbestendige logistiek in Utrecht Oost. Hub Utrecht Oost nodigt andere organisaties in Rijnsweerd en op het Utrecht Science Park uit om zich ook aan te sluiten. Samen zorgen we voor minder verkeer, minder uitstoot en een prettiger leefomgeving.

Foto: Gedeputeerde André van Schie neemt een koffiepakket van MAAS in ontvangst