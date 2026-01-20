Verpact en de Vereniging Koffiecapsule Recycling Nederland (KCR) geven vandaag het startsein voor de nieuwe landelijke bewustwordingscampagne ‘Gooi ze bij het PMD’. Sinds 1 januari jl. mogen gebruikte plastic en aluminium koffiecapsules in de PMD-zak of bak (Plastic & Metalen verpakkingen en Drinkpakken). Om dit onder de aandacht te brengen, konden reizigers vanochtend bij het NS-station ’s-Hertogenbosch koffiecapsules letterlijk in levensgrote PMD-letters gooien. Hester Klein Lankhorst (CEO Verpact), Nienke Bloemers (directeur KCR) en Marc de Ridder (Customer Care & Service Director bij Nestlé Nespresso) gaven het goede voorbeeld door de eerste koffiecapsules te werpen.

In Nederland worden jaarlijks zo’n 1,9 miljard kopjes koffie gezet met koffiecapsules. Tot nu toe werd slechts een kwart van de capsules ingeleverd voor recycling. De rest belandde in het restafval. Hergebruik van grondstoffen is essentieel om in 2050 een circulaire economie te bereiken. Daarom zetten KCR en Verpact nu een duidelijk transitieplan in gang. Ze maken het eerst makkelijker voor consumenten: vanaf nu mogen koffiecapsules gewoon bij het PMD. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de techniek die ervoor moet zorgen dat steeds meer koffiecapsules terugkeren als grondstof.

Hoe het werkt

KCR en Verpact werken samen om meer recycling van koffiecapsules uit PMD mogelijk te maken in heel Nederland. Daar waar inwoners zelf scheiden (bronscheiding) worden koffiecapsules samen met PMD ingezameld en daar waar het al kan, gesorteerd voor recycling. In al deze gemeenten mogen koffiecapsules sinds 1 januari in de PMD-zak of -bak, ook als er nog een beetje koffiedrab in zit. Ook in gemeenten met nascheiding (waar machines verpakkingen uit het restafval halen) worden de koffiecapsules al voor een deel uit het restafval gehaald voordat ze gerecycled kunnen worden.

Stap in de transitie naar een circulaire economie

Hester Klein Lankhorst (Verpact): “Europa heeft weinig eigen grondstoffen, maar wel afval. Door dat afval beter te hergebruiken, zijn we minder afhankelijk van grondstoffen van buiten Europa. Daarom gaan we ook de kleinere verpakkingen beter recyclen waarbij de koffiecapsule een opvallende nieuwkomer is. Techniek is belangrijk binnen een transitie, maar misschien nog belangrijker is de inzet van mensen. Koffie is iets van ons allemaal. Met deze campagne hopen we Nederland bewuster en enthousiaster te maken om zinvol met verpakkingsafval om te gaan. Dus mijn oproep is: laten we samen werken aan een circulaire economie. Gooi je koffiecapsules bij het PMD en help mee om afval om te zetten in nieuwe grondstoffen.”

Nienke Bloemers (KCR): “We zijn blij dat we recyclen gemakkelijker maken voor de consument, die koffiecapsules nu bij het PMD mogen weggooien. Op die manier kunnen gebruikte capsules steeds meer worden omgezet in nieuwe grondstoffen. Samenwerking tussen alle verschillende schakels in de keten is nodig om te komen tot de recycling van koffiecapsules. Met dank aan de Nederlandse supermarkten zal de campagne ook daar te zien zijn.”

De campagne is vanaf vandaag live (www.verpact.nl/ PMD) en volgt op de bekendmaking van de nieuwe Verpact Wel/ Niet-lijst 2026. Gebruikte plastic- en aluminium koffiecapsules staan sinds dit jaar als nieuwkomer op deze lijst die gaat over wat er wel en niet bij het PMD mag. Consumenten die willen weten hoe het in hun gemeente geregeld is kunnen de postcodecheck doen op www.koffiecapsulerecycling.nl. De Wel/Niet-lijst 2026 is hie r te vinden.

Foto: © Guus Schoonewille