Vandaag is het Verpact Recycle Café op de Keizersgracht ter hoogte van de Runstraat geopend. Het tijdelijke drijvende inleverpunt maakt het voor feestvierders op het water mogelijk om tijdens Koningsdag lege statiegeldflesjes, -blikjes en ander afval in te leveren zonder aan te meren. Het Recycle Café is onderdeel van de extra inzet van Verpact en Statiegeld Nederland om vervuiling van straten en grachten tijdens Koningsdag zoveel mogelijk te voorkomen. De statiegeldopbrengst wordt gedoneerd aan de Plastic Whale Foundation, die zich inzet voor het schoonmaken van wateren en het hergebruik van plastic uit grachten en kanalen.

Omgekeerd café

Het Verpact Recycle Café fungeert als een omgekeerd café: geen verkoop, maar alleen gericht op het innemen van statiegeldverpakkingen en afval, met als doel dit te recyclen. Boten kunnen stapvoets door het drijvende inleverpunt varen zonder aan te meren, waardoor wordt voorkomen dat afval in de drukbezochte grachten terechtkomt. Het Recycle Café is geopend van 10.00 tot 20.00 uur en wordt ondersteund door meerdere partijen uit de brouwers- en frisdrankensector.

Extra maatregelen

Naast het Recycle Café worden ook op andere plekken in de stad extra maatregelen genomen. Op het water en bij plaspontons worden afvalzakjes uitgedeeld, er zijn meerdere statiegeld‑(bulk)machines geplaatst en alle Statiegeld Retourshops zijn geopend. Met deze aanvullende inzet wordt de inlevercapaciteit in de stad vergroot, zodat feestvierders zowel op het water als aan wal hun verpakkingen kunnen inleveren.

Plastic Whale Foundation

Een dag na Koningsdag wordt bovendien een opschoonronde door de Amsterdamse grachten uitgevoerd in samenwerking met Plastic Whale Foundation. Het statiegeld dat tijdens Koningsdag is ingezameld via het Verpact Recycle Café en de extra voorzieningen in de stad, worden gedoneerd aan deze organisatie. De opbrengst draagt bij aan het schoonmaken van wateren en het hergebruik van plastic uit grachten en kanalen.

“Koningsdag is één van de drukste dagen van het jaar in Amsterdam, zowel op straat als op het water. Met de extra ingezette inzamelvoorzieningen, waaronder het Verpact Recycle Café op de Keizersgracht, kunnen feestvierders hun statiegeldverpakkingen eenvoudig inleveren op plekken waar veel afval ontstaat. Het ingezamelde statiegeld komt ten goede aan Plastic Whale Foundation, die zich inzet voor het opruimen van de grachten en het hergebruik van plastic uit het water,” aldus Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact.

Foto: Drijvend Verpact Recycle Café op de Keizersgracht geopend © Marco de Swart