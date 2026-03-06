De 3-liter frituurolieflessen van Jumbo bevatten vanaf vandaag 30% gerecycled plastic. De eerste flessen zijn geproduceerd en onderweg naar de winkel. Met deze match wordt tientallen tonnen extra gerecycled plastic ingezet waardoor de CO₂‑uitstoot daalt .De samenwerking is een voorbeeld van hoe impact wordt gemaakt door vraag en aanbod van gerecycled plastic met elkaar samen te brengen.

De plastic-recyclingmarkt staat onder grote druk: goedkoop nieuw plastic overspoelt de markt, terwijl het gebruik van gerecycled plastic stagneert, waardoor recyclers omvallen. Verpact lanceerde daarom in de zomer van 2025 het Deltaplan Circulaire Plastic Verpakkingen samen met een groep brandowners. Daarmee zette de organisatie een stap naar voren om de circulaire plastic markt uit deze impasse te halen.

Hester Klein Lankhorst, CEO van Verpact: “We startten vorig jaar met pionieren, verbinden en matchmaken en nu kunnen we de eerste match met een grote retailer presenteren. Het deltaplan laat zien wat mogelijk wordt als ketenpartners bereid zijn om samen te werken en belemmeringen weg te nemen.”

Het initiatief is een actie binnen de bredere opgave waar Nederland voor staat: het gat dichten tussen goedkoop nieuw plastic van buiten Europa en gerecycled plastic van dichtbij huis. “De transitie naar een circulaire economie is allang niet meer uitsluitend een kwestie van milieubeleid; het is in toenemende mate strategisch grondstoffenbeleid. Met het Deltaplan hebben we een mooi vliegwiel in handen: als je iets in beweging wil zetten, moet je zelf initiatief nemen. De sector draagt met het Deltaplan bij aan een oplossing maar kan dat niet alleen en niet zonder flankerend beleid. Zo hebben recyclers een stabiel investeringsbeleid op de lange termijn nodig,” aldus Hester Klein Lankhorst.

Vanaf de lancering groeide het Deltaplan Circulaire Plastic Verpakkingen uit tot een gezamenlijke aanpak. Het vormt het fundament waarop concrete cases matches in de verpakkingsketen, zoals die van Verpact, Jumbo en Oiltrade, tot stand komen en laat zien dat samenwerking leidt tot meer inzet van hoogwaardig recyclaat. Als onafhankelijke verbinder koppelde Verpact de marktvraag van Jumbo aan de technische mogelijkheden van Oiltrade en de kwaliteit van het gerecyclede plastic van de verpakkingsproducent. Het resultaat: zonder het ontwerp van de fles te wijzigen, levert de verpakkingsproducent dezelfde kwaliteit met 30% gerecycled plastic, waarna Oiltrade de flessen afvult en Jumbo ze op de markt brengt. De recycling van elke kilo plastic verpakkingen levert een CO₂-besparing van tweeënhalve kilo op.

Marjolein Verkerk, hoofd MVO bij Jumbo Supermarkten: “We kiezen steeds vaker voor verpakkingen die beter te recyclen zijn. Bij onze ambitie om meer gerecycled plastic in te zetten bij frituurolieflessen, liepen we steeds tegen een bekend knelpunt aan: hoe zorg je voor een stabiele, voedselveilige en kwalitatief consistente stroom gerecycled PET plastic (RPET). Door het grote volume – de 3-literfles is een hardloper binnen het assortiment – levert deze aanpassing meteen een forse milieuwinst op. Daarnaast helpen we klanten op deze manier bij het maken van een duurzamere keuze.”

Opschaling naar andere productlijnen

De Jumbo-match schetst precies wat uit ketengesprekken en veldwerk blijkt, namelijk dat veel bedrijven wel meer gerecycled plastic willen inzetten, maar vastlopen op dezelfde knelpunten: gebrek aan betrouwbare en voedselveilige recyclaatstromen, onduidelijkheid over kwaliteit en inzetmogelijkheden, onvoldoende verbinding tussen ketenpartners en goedkoop nieuw plastic van buiten Europa. Het Deltaplan omvat een aantal elkaar versterkende instrumenten:

De Circulaire Plastic Bank brengt vraag en aanbod bij elkaar waardoor ketenpartijen elkaar vinden in oplossingen.

De korting op het tarief bij de inzet van gerecycled plastic (tariefdifferentiatie) stimuleert de inzet ervan en innovatieprogramma’s zorgen voor verdere kennisopbouw.

De aanpak is direct toepasbaar voor andere productlijnen en andere bedrijven. De ambitie is dan ook om met de Circulaire Plastic Bank de gehele markt te bedienen. Dat is relevant, want vanaf 2030 gelden strenge Europese eisen voor het aandeel gerecycled plastic in verpakkingen. “Als producent van frituurolie en diverse verpakkingen kunnen we een sleutelrol spelen in het versnellen van circulariteit. Deze samenwerking laat zien dat duurzaamheid en schaalbaarheid hand in hand gaan. Het Deltaplan biedt een kader waarin ambities omgezet worden in concrete realiteit,” aldus Marc van Arendonk, commercieel manager, Oiltrade.