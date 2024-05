Onlangs keurde RVO 4 nieuwe projecten goed die bijdragen aan plasticrecycling. Met de juiste samenwerking kunnen de ondernemers achter deze projecten de plasticketen sluiten. Door de kringlopen van plastics te sluiten, zijn waardevolle reststromen opnieuw te gebruiken. De ondernemers en onderzoeksinstellingen achter de 4 goedgekeurde projecten vroegen de subsidie Circular Plastics NL aan. Het gelijknamige programma ondersteunt organisaties en ondernemers bij onderzoek en demonstraties voor plasticrecycling.

Plasticreststromen karakteriseren

In het project ‘Monitoring Quality in Plastic Recycling’ onderzoekt een samenwerkingsverband onder coördinatie van het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) nieuwe technieken om plasticreststromen en -sorteerstromen te karakteriseren. Het is een samenwerking tussen Maastricht University, TNO, LyondellBasell, Danone, Graham Packaging en Verpact. Ze sturen op een betere kwaliteit recycling materiaal, waardoor plastic ‘afval’ meer voor hoge kwaliteit toepassingen is te gebruiken.

3 demonstraties van beter plasticrecyclen

Daarnaast starten er 3 showcases (demonstraties). Dit zijn ketenprojecten waarin ondernemers voor een materiaalstroom onderzoeken hoe die beter is te recyclen. Daarbij kijken ze naar een beter productontwerp, betere sortering en betere recycling. Dit neemt de drempels weg om samen het doel van een circulaire keten te halen.

Poly-katoen van vezel-naar-vezel recyclen

Textiel bestaat vaak uit een mengsel van katoen met synthetische polyestervezels. Het Dutch Polymer Institute (DPI) gaat in het project TEXPOWER onderzoek doen naar het van vezel-naar-vezel recyclen van katoen-polyestertextiel. DPI doet dit met een breed samenwerkingsverband uit de textielketen. Het onderzoek gaat over de hele keten: van sorteertechnieken tot recycling en het weer spinnen van nieuwe vezels voor textiel.

Stretchfolie opnieuw gebruiken

In het SKILLS-project (Sluiten Keten Industriële LLDPE Stretchfilm) gaat Trioworld onderzoek doen naar circulaire stretchfolies. Ze werken daarbij samen met de Grolsch Bierbrouwerij, Broeckx Plastic Recycling en het NTCP. Folie-verpakking gebruiken we veel in de business-to-business markt. Bijvoorbeeld om producten te beschermen tijdens vervoer naar de supermarkt. De partners gaan in de praktijk testen of gebruikte folies zijn te recyclen tot een grondstof voor nieuwe folies.

Circulaire dop op frisdrankflessen

Morssinkhof Plastics gaat samen met Sabic onderzoek doen naar cap-to-cap recycling. Het gaat om hogedichtheidpolyetheen-doppen (HDPE) van frisdrankflessen. Bij een positief resultaat leidt dit tot de bouw van een demonstratie-installatie. Daarmee sluiten deze partners de keten.