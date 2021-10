Vernieuwen, verbeteren én verduurzamen. De drie ingrediënten die leidden tot de Wijzonol AQUA Hechtprimer BIOseries!

Vernieuwen, verbeteren én verduurzamen. Drie begrippen die elkaar niet uit hoeven te sluiten. Dat bewijst de verbeterde AQUA Hechtprimer BIOseries van Wijzonol, een multifunctionele primer met sterk verbeterde technische eigenschappen, terwijl hij ook drie keer meer biobased grondstoffen bevat dan zijn voorganger. Want de gouden spelregel van verfproducent Koninklijke Van Wijhe Verf is; verduurzaming mag niet ten koste gaan van kwaliteit. En daarmee leggen zij de lat voor duurzame innovatie, continu hoog.

De eindgebruiker als vertrekpunt

In de totstandkoming van de verbeterde primer waren de wensen van de professionele schildersbedrijven het uitgangspunt. De vakschilder wil een multifunctionele grondlak die eenvoudig toepasbaar is op verschillende ondergronden, zowel binnen als buiten. Dat efficiënt werken, gebruikersgemak en professioneel resultaat leveren daarbij essentiële toepassingseisen zijn, kwam duidelijk naar voren in de gesprekken met eindgebruikers over productverbetering. Daarnaast is er een beweging in de markt waarneembaar dat ook schilders steeds meer waarde hechten aan verduurzaming. De trend laat zien dat de verantwoordelijkheid voor verduurzaming niet meer enkel op overheidsniveau ligt, maar dat duurzamere keuzes in alle lagen van de samenleving aan terrein winnen. Dit komt voort uit een sociaal-maatschappelijk, gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Deze ontwikkelingen samen, leidden tot de vernieuwde alleskunner; de AQUA Hechtprimer BIOseries.

Wijzonol AQUA Hechtprimer BIOseries met soepele verwerking en verbeterde vloei

De watergedragen primer is geschikt voor op verschillende ondergronden, als hout, metaal, aluminium, kunststof en steen en daardoor zeer flexibel inzetbaar. De primer heeft een zeer lichte en soepele verwerking en een verbeterde vloei ten opzichte van zijn voorganger. Dankzij de acrylaatbasis is de primer nog steeds snel stofdroog en overschilderbaar, wat tijdswinst oplevert, evenals de uitstekende hechting en dekking. De resultaten uit diverse proeven bleken een zeer strak en consistent.

BIOseries: bindmiddeltechnologie op basis van plantaardige grondstoffen

Na de muurverven is met de Wijzonol AQUA Hechtprimer BIOseries de volgende stap gezet om het assortiment te verduurzamen, zonder daarbij concessies te doen in de kwaliteit. De bindmiddelen in de BIOseries zijn afkomstig van hernieuwbare plantaardige oliën en vervangen de traditionele fossiele of uitputtelijke grondstoffen. Deze plantaardige oliewinning gebeurt bijvoorbeeld uit vruchten van bomen, die verbouwd worden op marginale gronden. Dit zijn gronden die landbouwkundig niet rendabel zijn. Zoals onbenutte, achtergelaten, braakliggende stukken land, of zilte gronden, prairies en savannes. Hierdoor wordt er geen vruchtbare landbouwgrond opgeofferd en vindt er geen verstoring van de voedselketen plaats

Verhoogd biobasedgehalte: 40 – 60 %

De Wijzonol AQUA Hechtprimer BIOseries is een waterverdunbare universele hechtprimer op basis van acrylaat technologie met een hoog biobasedgehalte, namelijk 40-60%. Dit percentage definieert het biobasedgehalte van het volledige product, dus inclusief bindmiddelen, oplosmiddelen, pigmenten, vulstoffen en dergelijke, zoals vastgelegd in de NEN-EN 16640:2017 norm. Dit gebeurt aan de hand van een C14-meting. Let wel; om het biobased percentage van meerdere producten met elkaar te vergelijken, is het van belang dat men dezelfde meetmethode gebruikt. Het biobasedgehalte vaststellen gebeurt binnen de industrie ook middels het Total Organic Carbon percentage (TOC), waarbij het percentage van alleen de organisatie koolstoffen in de verf (bindmiddelen en oplosmiddelen) wordt uitgedrukt. Koninklijke Van Wijhe Verf kiest heel bewust om het percentage van de totale verf inclusief pigmenten, vulstoffen en dergelijke te communiceren; het Total Carbon Percentage (TC). De reden hiervoor is dat deze meetmethode het meest eerlijke resultaat weergeeft, die voor een ieder controleerbaar is.

Duurzame innovatie voor de volgende generatie

Koninklijke Van Wijhe Verf wil vanuit een diep doordrongen maatschappelijke verantwoordelijkheid de branche ‘bewegen’ naar een duurzame transitie. Voor hun merken, als Wijzonol en Ralston, maken zij gebruik van biobased grondstoffen en streven zij een zo laag mogelijke CO2-uitstoot per product na. Ook op het gebied van bedrijfsvoering, proces en transport zet het bedrijf zich in voor mens en milieu. In 2016 resulteerde dit als eerste chemische bedrijf in een B Corp certificaat.

Waar verkrijgbaar?

De professionele lakken en verven zijn voor vakschilders en onderhoudsbedrijven verkrijgbaar via de professionele groothandel.