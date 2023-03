Heidelberg Materials lanceert het vernieuwde EcoCrete® beton met een gecertificeerde CO₂-reductie tot 70%. Het bedrijf, momenteel nog bekend als Mebin, toonde eerder met de eerste versie van EcoCrete® al aan dat het transparant blijft bijdragen aan de verduurzaming van de bouwindustrie.

De CO₂-reductie per kubieke meter beton bedraagt voor EcoCrete® tot 70% ten opzichte van de referentiewaarde van de betonindustrie wereldwijd. De belangrijke CO₂-reductie is het resultaat van een innovatief productieproces dat gebruik maakt van alternatieve brand- en grondstoffen, alsook van gerecycled water en het volledig hergebruik van zowel restbeton als van (beton)sloopmateriaal. Wanneer primair grind bovendien 100% wordt vervangen door gerecyclede aggregaten, kan dit leiden tot nog een extra CO₂ reductie van 11%.

Bas Pije, algemeen directeur betonactiviteit Heidelberg Materials in Nederland, ”Bij Heidelberg Materials zetten wij ons in voor lokaal geproduceerde, CO₂-geoptimaliseerde bouwmaterialen die de grenzen verleggen van wat vandaag technisch haalbaar is op het vlak van duurzaamheid”. “In het Betonakkoord werd vastgelegd dat tegen 2030 minstens 30% van het primaire materiaal vervangen moet worden door secundair, gerecycled materiaal. Vandaag vervangen we, wanneer we al onze producten in aanmerking nemen, 10% van het primair materiaal door gerecycled materiaal. Onze EcoCrete®, waarin we tot 100% gerecyclede aggregaten gebruiken, stelt ons in staat dit percentage in de toekomst verder te verhogen. Onze cementen en betonsoorten worden voortdurend verder ontwikkeld om de ecologische voetafdruk in de toekomst nog verder te verkleinen – over de hele levenscyclus. Zo zorgen we er samen met klanten voor dat bouwen duurzamer wordt.”

Goud voor alle dertig centrales

Heidelberg Materials is een wereldleider in de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologieën voor CO₂-afvang en -gebruik in de bouwmaterialen-industrie. En met zijn toenemende betrokkenheid bij betonrecycling draagt het bedrijf bij aan de circulaire economie. Heidelberg Materials heeft zich als doel gesteld zijn CO₂-uitstoot tegen 2025 met 30% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990 en ten laatste in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken.

Sinds 2017 heeft Mebin het Gouden CSC (Concrete Sustainability Council) certificaat voor al haar centrales, een erkenning voor de ecologische, sociale en economisch verantwoorde manier waarop het bedrijf inkoopt en beton produceert.

Foto: RIVM-gebouw in Utrecht, gemaakt met EcoCrete® met 50% gerecyclede granulaten