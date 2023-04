Het is feest bij betonproducent Mebin. Onlangs rondde het dochterbedrijf van Heidelberg Materials in Nederland de her-certificering af van 30 betoncentrales. Mebin ontving gisteren 28 CSC-certificaten op het niveau Gold en, voor het eerst in Nederland, twee CSC-certificaten op het niveau Platinum voor haar fabrieken in Alkmaar en in Katwijk. “Een wereldprimeur en een prachtige prestatie van iedereen binnen onze organisatie, we zijn er trots op!”

Als eerste betonproducent in de wereld behaalde Mebin ook de CO₂-Module en de R-Module certificering voor 30 van zijn betonfabrieken, met name dankzij het inmiddels befaamde product EcoCrete®, leverbaar in verschillende samenstellingen op basis van de CO₂ reductie en de toevoeging van betongranulaat (30%, 50% of 100%). Met EcoCrete® heeft Mebin een belangrijke troef in handen voor de landelijke levering van CSC-gecertificeerd laag CO₂-beton en van beton met gerecyclede aggregaten. “De succesvolle her certificering van onze centrales onderstreept onze inzet voor de duurzame productie van beton voor onze klanten in Nederland”, zegt Bas Pije, Algemeen directeur Mebin. “CSC-gecertificeerd beton zoals EcoCrete® zal onze klanten helpen om betere resultaten te behalen in BREEAM- of LEED-gecertificeerde groene bouwprojecten.”

Groot compliment

Dankzij het CSC-certificaat weten de klanten van Mebin dat het beton een transparant product is, gemaakt met grondstoffen uit betrouwbare en traceerbare bronnen. Klanten in de betonindustrie kunnen direct zien aan de hand van het certificaat in welke mate een betonleverancier een bijdrage levert aan de duurzaamheid van bouwprojecten. Van groot belang voor elk bouwproject. “Dat we dit weer hebben bereikt”, besluit Elke Koehorst, “is een groot compliment waard aan iedereen binnen de Mebin-organisatie.”

Wat is CSC?

CSC is voor beton, wat het FSC-keurmerk voor hout is. De afkorting staat voor Concrete Sustainability Council, een wereldwijd toepasbaar certificatiesysteem, specifiek voor bedrijven in de beton-, cement- en aggregaten sector. Het doel is producenten zoals Mebin te helpen voldoen aan de vraag vanuit de industrie en de klant om inzicht te geven in duurzame ontwikkelingen. Hierbij wordt gekeken naar de herkomst van grondstoffen, de productiewijze en een reeks van economische, maatschappelijke en milieuvriendelijke invloeden.

Het CSC-certificaat kent vier niveaus: Bronze, Silver, Gold en Platinum. Sinds 2017 heeft Mebin voor al haar betoncentrales een gouden certificering. Nu heeft het dochterbedrijf van Heidelberg Materials weer aangetoond dat aan de maatstaven van een gouden certificering wordt voldaan, en zelfs voor twee centrales een platina certificering: Alkmaar en Katwijk. “Het verschil”, legt Elke Koehorst, manager Grondstoffen & ESG, uit, “zit hem in de leveringen van zand en grind. De leveranciers in Katwijk en Alkmaar zijn zelf ook met een Gouden CSC certificering bekroond, waardoor deze punten zwaarder meetellen in hun eindscore.”

“Met een CSC-certificering laten wij zien dat wij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen, waarbij specifiek wordt gekeken naar sociale en economische aspecten, maar ook hoe wij zaken op iedere centrale hebben geregeld”, vervolgt Bas Pije. “Hierbij is de toevoer van grondstoffen ook een belangrijk onderdeel.”