Vergroenen of verdwijnen: Milieudefensie eist klimaatplan van 30 grootvervuilers

Milieudefensie eist van 30 bedrijven* een klimaatplan, waarin bedrijven laten zien hoe ze voor 2030 toekomstbestendig worden. Donald Pols, de directeur van Milieudefensie: “Nu dat de rechter Shell dwingt om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het oplossen van de klimaatcrisis, is duidelijk dat ook andere grote vervuilers in Nederland snel moeten vergroenen.” Milieudefensie heeft de zaak tegen Shell al gewonnen. De andere grote vervuilers ontvangen vandaag een brief, waarin de vereniging oproept om binnen drie maanden met een concreet en haalbaar klimaatplan te komen. In het plan moeten de vervuilers aangeven hoe ze hun CO 2 -uitstoot voor 2030 met minimaal 45% verminderen.

Vakkenvullers

De brief is ondertekend door Donald Pols en Neele Boelens, voorzitter van Jongeren Milieu Actief (JMA). Zij gaan vandaag samen naar Ahold om de brief te overhandigen. “Veel mensen van mijn leeftijd hebben een bijbaan als vakkenvuller of bezorger bij Albert Heijn, maar hebben geen invloed op het beleid van hun werkgever. Maar het bedrijf vergroent niet snel genoeg, alsof het de huidige klimaatcrisis wereldwijd niet ziet. Wij jongeren voeren samen met omwonenden actie tot alle CEO´s ons horen, want wij willen dat de klimaatcrisis stopt.” Leden van JMA gaan vandaag bij verschillende bedrijven langs om de brief af te leveren.

Klimaatzaak schept nieuwe realiteit

Pols: “30 meetbare vergroeningsplannen zijn nodig om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. Het vonnis in de rechtszaak tegen Shell onderstreept de verantwoordelijkheid van bedrijven in het oplossen van de klimaatcrisis, nationaal en internationaal. Wij vragen CEO´s ook te denken aan hun morele verantwoordelijkheid. Zorg ervoor dat werknemers én omwonenden weer trots kunnen zijn op deze bedrijven.” Ook het klimaatakkoord van Parijs dat in 2015 is ondertekend, benadrukt de verantwoordelijkheid van vervuilende bedrijven.

Juridische stappen

Als de bedrijven niet binnen de gestelde termijn met een concreet en rechtvaardig klimaatplan komen, beraadt Milieudefensie zich op verdere stappen. Pols: “Wij blijven strijden tegen gevaarlijke klimaatverandering en blijven de druk bij deze 30 grootvervuilers opvoeren, tot zij bijdragen aan de oplossing.”

* Dit zijn de 30 grootvervuilers: ABN AMRO, ABP, Aegon, AholdDelhaize, AkzoNobel, Atradius, BAM Groep, Boskalis Westminster, BP, Dow, DSM, Exxon Mobil, FrieslandCampina, ING Groep, KLM, LyondellBasell, NN Group, PfZW, Rabobank, RWE, Schiphol, Shell, Stellantis, Tata Steel, Unilever, Uniper, Vion, Vitol, Vopak, Yara.

Download de brief inclusief criteria waaraan een klimaatplan moet voldoen (pdf)