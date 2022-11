Het klinkt zo logisch: klimaatgeld steek je in duurzaamheid, niet in vervuilende bedrijven zonder goed klimaatplan. Toch is dat wat er dreigt te gebeuren. Daarom heeft Milieudefensie bijna 60.000 handtekeningen overhandigd aan ministers Adriaansens en Jetten.

Terwijl steeds meer mensen hun energierekening (bijna) niet meer kunnen betalen, krijgen grote bedrijven binnenkort miljarden klimaatgeld. En dat terwijl al die bedrijven een slecht klimaatplan hebben en gewoon doorgaan met vervuilen.

Op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat deed Milieudefensie-directeur Donald Pols namens 59.318 mensen een dringend beroep op de aanwezige ministers: geen klimaatgeld voor bedrijven zonder goed klimaatplan. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) en minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) namen de handtekeningen in ontvangst.

Feit: grote bedrijven hebben geen goed klimaatplan

Er is nu klimaatactie nodig van grote bedrijven, als grootste veroorzakers van de klimaatcrisis. Maar juist de grote bedrijven laten het afweten. Wij onderzochten dit jaar de klimaatplannen van 29 grote vervuilers. En wat blijkt? Géén van deze bedrijven heeft een goed klimaatplan.