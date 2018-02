Verduurzaming Nederland heeft toegepast onderzoek nodig

SAVE THE DATE: Beursvloer 8 maart 2018 Doe je mee om een maatschappelijk steentje bij te dragen? Kijk voor meer informatie op: barendrechtseuitdaging.nl #matchen #verbinden #samenmakenwebarendrechtmooier #mvo #mbo #barendrecht pic.twitter.com/3rR5q6ZSU5

De vijver op deze locatie is ook weer veilig voor de bewoners en goed toegankelijk voor de onderhoudsdiensten. Dit doordat het hek deel- en draaibaar is gemaakt, hierdoor zullen de hekken ook minder schade oplopen. #niksweggooien #reparerenisgoedkoperdannieuw #MVO #duurzaam

.@D66 wil dat #pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen in de #tabaksindustrie. Die oproep deed D66-Kamerlid @svanweyenberg op Wereld Kankerdag. D66 dient een initiatiefwet dat werkenden en gepensioneerden mee kunnen beslissen waar in belegd wordt. duurzaam-beleggen.nl/2018/02/… #mvo pic.twitter.com/f3fC0b9hHO

#CONGRATS Als directeur Politiek en Economie @MVO_NL / De Groene Zaak concentreert Michel Schuurman zich per 1 febr. op het realiseren van de nieuwe economie in 2025 #MVO #Duurzaam pic.twitter.com/g8BPiw91KO

Bedankt voor de fijne samenwerking @#HettebouwMarknesse. Aankomend timmerman vanuit de doelgroep aan de slag #MVO #oogvoordemens

#CARTOON @D00NESBURY uit 1990! over #TRUMP en #ENVIRONMENT Alsof er in 25 jaar niets veranderd is... #MVO pic.twitter.com/ZOe6MtFL9K

alweer 3 jaar blij met de elektrische auto.. al dik 75000 km verder!! #catering #mvo #groen #demobielekok fb.me/10fQ3cpWs

#Netherlands exceeds ecological footprint. Is your country living within the @KateRaworth Doughnut? Find out with this fabulous new website goodlife.leeds.ac.uk showing country-by-country comparisons #Sustainability @UN #SustainableDevelopment #Duurzaamheid #MVO pic.twitter.com/7h3rjqF87X

.@MVO_NL / De Groene Zaak benoemt @meschuurman als directeur Politiek en Economie duurzaam-ondernemen.nl/nederl… #mvo #circulair pic.twitter.com/P1nhvKsMl0

Gant enters partnership with Waterkeeper Alliance, as its “next step on an environmentally conscious journey to make the world a better and more beautiful place”. waterkeeper.org/gant-enters-p… #MVO #CSR #water

Use Minimum Viable Outcomes (#MVO) rather than Minimum Viable Product (#MVP)? What do you think?

De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam hebben een grote stap gezet op weg naar een aardgasvrije toekomst. Alle nieuwbouwwoningen waarover het besluit tot de bouw na 1 februari 2018 wordt genomen, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting #MVO

Vanmiddag uitreiking van de subsidie Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt @GemDordrecht door @peterheijkoop aan Krijgsman Bouw / BBMT #SROI #MVO #duurzaam pic.twitter.com/ge3HcxNMm6

Nuestros especialistas médicos tienen una sección en nuestro canal de YouTube donde podrán conocer diferentes tips de salud goo.gl/iVw6GE #MVO #salud

Bazen van @Aon_Nederland, @BCG, @brinkgroep, @DeloitteNL en @GrantThorntonNL dragen voor 1 dag taken over aan een scholier » goo.gl/q9e13i #MVO pic.twitter.com/4aMpxmPQBg

Koplopers #Westerkwartier bij elkaar bij #Clondalkin Grootegast, voor de tweede uitwisselingsbijeenkomst, waarin concrete MVO-actieplannen met elkaar worden gedeeld. @Koploperproject #mvo #mkb pic.twitter.com/yUqjpEV5LM

Tomorrow, our @bakkerwouter will be speaking at NIMA Internal Branding event: from Purpose to People 🔥! Still some tickets available, will we see you in Utrecht? #purpose #marketing #inspiration #utrecht #nima #hr #csr #MVO @NIMAtweets twitter.com/IntrnlBranding…