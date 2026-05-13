Tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer heeft GTS, dochteronderneming van Gasunie en beheerder van het landelijke gastransportnet, aandacht gevraagd voor de kwetsbaarheid van de gasvoorziening in Nederland en Europa. Hoewel de leveringszekerheid op korte termijn geborgd is, is volgens GTS extra actie nodig om beter voorbereid te zijn op toekomstige crises.

Algemeen directeur Jeroen Zanting benadrukte dat de huidige situatie sterk verschilt van het verleden. ‘Gas blijft, zeker in de komende decennia, een belangrijke energiebron voor huishoudens, industrie en elektriciteitsproductie. Waar Nederland vroeger kon terugvallen op het Groningenveld, is het systeem nu voor een groot deel afhankelijk van import, onder andere uit Noorwegen en via import van vloeibaar gas (LNG) uit vooral de Verenigde Staten.’

Vullen van gasopslagen onder druk

Gasopslagen spelen een cruciale rol in het draaiend houden van Nederland tijdens koude winters. GTS ziet dat het huidige vulseizoen moeizaam verloopt. Door ongunstige marktomstandigheden, waaronder geopolitieke onrust en de verplichte vulgraad, zijn marktpartijen terughoudend met het vullen van opslagen, waardoor een groot deel van de vulling momenteel door EBN (Energiebeheer Nederland) wordt verzorgd.

Noodzaak tot strategische gasvoorraad

Uit recent onderzoek van GTS blijkt dat Nederland en de EU onvoldoende voorbereid zijn op langdurige, maandenlange, verstoringen in de gasvoorziening, bijvoorbeeld door geopolitieke spanningen of uitval van infrastructuur.

GTS pleit daarom voor het aanleggen van een strategische gasvoorraad in bestaande opslagen, als vangnet voor noodsituaties. Daarbij is een gezamenlijke Europese aanpak volgens GTS noodzakelijk. ‘Een crisis stopt niet bij de grens. Daarom is het logisch om ook de oplossing op Europees niveau te organiseren, met een eerlijke verdeling van de kosten’, aldus Zanting.

Breder energiesysteem

Naast maatregelen voor leveringszekerheid wijst GTS op het belang van verdere verduurzaming. Investeringen in duurzame energiedragers zoals waterstof, groen gas en warmte zijn volgens het bedrijf essentieel om het energiesysteem robuuster en minder afhankelijk van fossiele import te maken.

GTS roept op tot gerichte maatregelen, zoals het openhouden en vullen van gasopslagen, het ontwikkelen van strategische reserves en de versnelling van de energietransitie.