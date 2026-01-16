Er is een wetenschappelijke, sectorbrede oplossing voor het exact berekenen van de CO₂ uitstoot in de varkenssector. Deze oplossing wordt al door verschillende bedrijven in de sector gebruikt, maar is nu klaar om verder te worden uitgerold. Om de uitstoot in de sector te berekenen en te verminderen, is het belangrijk om met één goed onderbouwde, standaardmethode te werken. Die is er.

Sinds de jaren ‘90 is de uitstoot in de varkenssector al met meer dan de helft gedaald, dankzij verbeteringen zoals duurzamer diervoeder, zonnepanelen op de daken van stallen en hogere technische performance. Toch is verdere reductie mogelijk. Daarvoor is het nodig de uitstoot exact te kunnen berekenen, want dit verschilt per land en per bedrijf. Daarbij gaat het erom de uitstoot in de hele varkensketen te berekenen: vanaf het zaadje voor het veevoer tot het transport van het eindproduct naar de winkel.

Ketenspecialist ImpactBuying ontwikkelde een aantal jaar geleden een nauwkeurige en werkbare meetmethode, de ‘Carbon Footprint Calculator’, samen met wetenschappers en bedrijven uit de sector, zoals voedselproducent Vion. Die methode, gebaseerd op blockchaintechnologie en voorzien van een onafhankelijk auditsysteem, kan nu sectorbreed worden ingezet.

Vakbeurs Grüne Woche

ImpactBuying en Vion presenteren de Carbon Footprint Calculator op de 100ste editie van Grüne Woche, de internationale vakbeurs voor de levensmiddelen-, landbouw- en tuinbouwsector, die dit weekend plaatsvindt in Berlijn. Daar laten zij zien hoe de rekenmethode in de praktijk werkt en welke inzichten dat oplevert voor boeren, verwerkers, retailers en consumenten. ,,De aanwezigheid op Grüne Woche onderstreept het belang van ketensamenwerking om klimaatimpact daadwerkelijk te reduceren”, zegt Leontien Hasselman-Plugge, CEO van ImpactBuying.

Een eenduidige aanpak is essentieel, zegt Tjarda Klimp, CEO van Vion Food Group. ,,Om zinvolle vooruitgang te boeken, heeft de sector een geharmoniseerde rekenmethode nodig. Dat maakt het mogelijk om te vergelijken en voorkomt versnippering in allerlei verschillende, niet op elkaar afgestemde tools. Zo kunnen varkenshouders effectief hun uitstoot meten en verbeteren en waarborgen dat consumenten betrouwbare informatie krijgen.”

Locatie specifiek

Voor het realistisch berekenen van de CO₂-uitstoot is het belangrijk om te weten welke uitstoot op welke locatie en in welke schakel van de keten wordt gemaakt. ,,Het gaat hierbij om vele partners en grote hoeveelheden data die moeten worden verzameld, geverifieerd en verwerkt,” aldus Hasselman-Plugge. ,,Dat is niet alleen nodig om gezamenlijk de uitstoot te monitoren en te verlagen, maar ook om te zorgen dat er producten in de supermarkt liggen waarvan consumenten weten dat het klopt.”

Marktleiders in de voedselketen zoals Vion en Van Loon Group, en de bij hen aangesloten veehouders, werken al met het platform om hun uitstoot te berekenen. Momenteel gaat het om ongeveer 400 veehouders, verspreid over circa 500 locaties. Dit levert veel inzicht op en leidt vervolgens tot reductie. Dankzij de gebruikte blockchaintechnologie is de data van individuele boeren volledig veilig en vertrouwelijk.

Hasselman-Plugge wil de Carbon Footprint Calculator niet alleen uitrollen in de hele varkenssector, maar ook de overstap maken naar de rundvleessector. ,,We zijn trots op deze methode want we zien dat het echt een bijdrage levert aan het verduurzamen van de voedselketen.”