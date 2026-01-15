Toonaangevende brancheorganisaties hebben vandaag een gezamenlijke verklaring uitgegeven waarin ze de substantiële en positieve bijdrage benadrukken die de cementindustrie kan leveren aan het aanpakken van de urgente wereldwijde uitdaging van niet-recyclebaar en niet-herbruikbaar afval. De Global Cement and Concrete Association (GCCA), de European Composites Industry Association (EuCIA), de International Solid Waste Association – Africa, Mission Possible Partnership en de Global Waste-to-Energy Research and Technology Council (WtERT®) pleiten voor meer beleidsmatige ondersteuning om het volledige potentieel van co-processing in de cementindustrie te benutten als een veilige, effectieve en duurzame oplossing voor wereldwijd afvalbeheer.

Co-processing maakt zowel energieterugwinning als materiaalrecycling mogelijk. Het gebruikt afval ter vervanging van fossiele brandstoffen voor het verwarmen van cementovens, terwijl de resterende as tegelijkertijd wordt gerecycled tot de bouwmaterialen zelf, waardoor het een afvalvrije oplossing is. Dit geïntegreerde proces maximaliseert de milieuwaarde van afvalverwerking en verlaagt de vraag naar nieuwe afvalverwerkingsinfrastructuur. Co-processing richt zich op afvalstromen die niet kunnen worden gerecycled of die verontreinigd zijn en vormt daarmee een aanvulling op recycling. Co-processing slaat een brug tussen storting en recycling.

Co-processing wordt wereldwijd, van Europa en India tot Latijns-Amerika en Noord-Amerika, al erkend als een milieuvriendelijke afvalverwerkingsmethode. Het vindt plaats binnen strikte regelgeving en technische richtlijnen om hoge normen te garanderen op het gebied van veiligheid, emissiebeheersing en transparantie.

Thomas Guillot, CEO van de GCCA, zei: “Co-processing in de cementindustrie is een veilige, effectieve en circulaire afvalverwerkingsoplossing – een win-winsituatie voor het milieu en lokale gemeenschappen. Ondanks de bewezen voordelen is een bredere toepassing van co-processing echter afhankelijk van effectieve regelgeving en ondersteunend overheidsbeleid.

Sommige cementovens vervangen al meer dan 90% van hun brandstof door afval via co-processing, terwijl in veel delen van de wereld dergelijke praktijken nog helemaal niet zijn ingeburgerd. Daarom vernieuwen we onze inspanningen samen met andere organisaties en roepen we op tot erkenning en ondersteuning van de positieve rol en het potentieel van onze industrie.”

De gezamenlijke verklaring roept internationale instellingen en nationale, regionale en gemeentelijke overheden op om:

Het co-processing te erkennen in afvalbeleidskaders als een duurzame afvalbeheeroplossing die zowel energieterugwinning als materiaalrecycling oplevert;

Het inzamelen, sorteren en voorbehandelen van afval op gemeentelijk niveau te stimuleren om consistente, hoogwaardige afvalstromen te garanderen, waarbij recycling van recyclebaar materiaal en het co-processing van niet-recyclebaar materiaal wordt aangemoedigd;

Een efficiënte milieuvergunningsprocedure mogelijk te maken, zodat cementfabrieken toegang krijgen tot geschikt afval;

Het daadwerkelijk gerecyclede materiaalgehalte (as) via co-processing mee te tellen voor de nationale recyclingdoelstellingen;

Fiscale stimulansen te bieden die de milieuvoordelen van het co-processing van afval in een cementoven erkennen, om een ​​gelijk speelveld te creëren met andere afvalbeheer- en energieopties;

Publiek-private partnerschappen te bevorderen om risico’s te delen en de levensvatbaarheid van projecten op lange termijn te ondersteunen;

Kennisoverdracht en beleidsafstemming tussen regio’s aan te moedigen.

Een groeiende wereldwijde uitdaging

De hoeveelheid afval die door menselijke en industriële activiteiten wordt gegenereerd, wordt geschat op 11,2 miljard ton per jaar. De ontbinding van organisch vast afval draagt ​​bij aan ongeveer 5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, terwijl plastics microplastics veroorzaken en gevaarlijke stoffen vrijgeven. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties zou de hoeveelheid ongecontroleerd huishoudelijk afval tegen 2050 kunnen verdubbelen tot 1,6 miljard ton als de huidige praktijken worden voortgezet. Deze ontwikkeling zal de klimaatverandering, de plasticvervuiling in de oceanen en de negatieve gevolgen voor de gezondheid wereldwijd verder verergeren.

Thomas Guillot voegde hieraan toe: “Afvalproductie en -beheer zetten gemeenschappen, ecosystemen en het wereldwijde klimaat steeds meer onder druk. Wanneer afval op straat wordt gedumpt, openlijk wordt verbrand of in rivieren en oceanen terechtkomt, veroorzaakt dit ernstige milieuschade en vormt het een groot risico voor de gezondheid. Zelfs in regio’s met afvalbeheersystemen belanden grote hoeveelheden afval nog steeds op stortplaatsen, waar biologische en chemische afbraak de bodem verontreinigt en methaan vrijkomt, een broeikasgas dat aanzienlijk krachtiger is dan koolstofdioxide.”

Afval omzetten in een waardevolle grondstof

Ondertekenaars van de gezamenlijke verklaring zijn van mening dat co-processing een praktische, schaalbare en duurzame oplossing is voor de wereldwijde afvalproblematiek. Met de juiste beleidssteun kan het helpen voorkomen dat afval op onverantwoorde wijze wordt weggegooid of op stortplaatsen terechtkomt, het gebruik van fossiele brandstoffen in de cementindustrie verminderen en afval omzetten in een waardevolle grondstof voor de samenleving.