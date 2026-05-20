Tijdens de Nationale Industriedialoog Duurzame Investeringen bespraken bedrijven, overheden en financiers de voorwaarden en risicoverdeling bij industriële duurzame investeringen. Conclusie: verduurzaming is financierbaar, maar vraagt bijna altijd om een combinatie van publiek en privaat geld.

De casus van Cosun Beet Company laat zien dat verduurzaming hogere kosten met zich meebrengt dan conventionele investeringen. Elektrificatie van suikerfabrieken halveert het gasverbruik, maar vergt hogere investeringen in assets (Capex) en leidt tot hogere operationele kosten (Opex). Vanwege de grote maatschappelijke waarde ondersteunde de Rijksoverheid het project via de maatwerkaanpak, grotendeels binnen bestaande financiële en fiscale regelingen.

In het panelgesprek benadrukten vertegenwoordigers van het ministerie van EZK, Rabobank en de Europese Investeringsbank het belang van blended finance: een financieringsmix waarin risico’s worden verdeeld tussen overheid en financiers. Daarbij wordt bij projecten met maatschappelijke impact anders naar rendement en risico gekeken. Tegelijk werd gewezen op alternatieven zoals energy service companies, zoals Adven, die investeringen uit handen kunnen nemen en zo de balans van industriële bedrijven ontlasten.

Groene bedrijven groot maken

De tweede talkshow richtte zich op start- en scale-ups, met Avantium als voorbeeld. Voor de ontwikkeling van bioplastics zette het bedrijf in alle innovatiefasen verschillende financieringsvormen in, tot en met een recente investeringsronde waarin ook de Nederlandse staat participeerde. Panelleden van Invest-NL, PME Pensioenfonds en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland waren het eens dat dit soort projecten alleen haalbaar is via blended finance, waarbij de overheid de onrendabele top dekt.

Eerst besparen, dan vergroenen

Tot slot werd benadrukt dat energiebesparing prioriteit moet hebben. FME lichtte het VIBE-programma toe, dat bedrijven ondersteunt bij energiebesparende projecten, niet alleen technisch, maar ook op het gebied van vergunningen, netaansluiting en financiering.

Dialoogdocument Investeringen

Als afsluiter onthulde FME en NVDE de Infographic Investeringen: een document voor overheden om de dialoog aan te kunnen gaan met bedrijven met verduurzamingsplannen. Inzicht in het besluitvormingsproces van projectidee tot daadwerkelijke uitvoering helpt overheden bij het begeleiden van dit soort complexe trajecten.