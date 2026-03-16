De Nederlandse industrie heeft de afgelopen jaren stappen gezet in verduurzaming. Het Monitoringsrapport Verduurzaming Industrie over 2025 laat zien hoe de sector zich tot en met 2025 heeft ontwikkeld op uitstoot, energiegebruik en economische impact.

Het Monitoringsrapport Verduurzaming Industrie bundelt feiten en cijfers uit openbare bronnen en geeft een overzicht van de ontwikkeling van de industrie tot en met 2025. Het laat zien hoe de verduurzaming vordert en waar nog een grote opgave ligt.

Het rapport kijkt naar de brede klimaatsector Industrie: delfstoffenwinning, industrie, waterbedrijven en afvalbeheer en bouwnijverheid. De ontwikkelingen worden vergeleken op drie hoofdindicatoren: uitstoot van broeikasgassen, energiegebruik en economische impact. Zo krijg je inzicht in hoe sectoren, bedrijfstakken, bedrijfstypen en landen zich tot elkaar verhouden.

Uitstoot daalt, maar doel 2030 vraagt extra inzet

De uitstoot van de klimaatsector Industrie is sinds 1990 sterk gedaald. In 2024 ligt de uitstoot bijna de helft lager dan in 1990. Een groot deel van deze daling komt door minder uitstoot van andere broeikasgassen dan CO₂, zoals methaan en lachgas. Het emissiedoel voor 2030 is aangescherpt naar maximaal 28,8 Mton CO₂-equivalent. Dat betekent dat de industrie in korte tijd nog een flinke reductie moet realiseren. Volgens recente voorspellingen komt de sector in 2030 waarschijnlijk boven dit doel uit, zelfs als veel geplande projecten doorgaan.

De grootste uitstoters zijn de chemische industrie, de aardolie-industrie en de basismetaalindustrie. Samen nemen zij een groot deel van de totale uitstoot voor hun rekening. Meer dan 70% van de industriële uitstoot valt onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS).

Minder uitstoot en minder energie per euro

Het lijkt of de industrie efficiënter produceert dan voorheen. De uitstoot per verdiende euro is sinds 2015 duidelijk gedaald. Ook het energieverbruik per euro toegevoegde waarde neemt af. Het totale energieverbruik is sinds 2016 gedaald. Fossiele energie vormt nog steeds het grootste deel van de energiemix. Het aandeel elektriciteit groeit licht en hernieuwbare energie neemt toe, maar blijft nog beperkt. De industrie blijft economisch belangrijk. De klimaatsector Industrie is goed voor bijna 18% van de bruto toegevoegde waarde van alle klimaatsectoren samen en levert een groot aandeel in werkgelegenheid.

Investeringen, plannen en knelpunten

Veel bedrijven werken aan plannen om hun uitstoot te verminderen. Belangrijke technieken zijn CO₂-afvang en -opslag (CCS), elektrificatie, waterstof en efficiëntieverbetering. Tot 2030 wordt een groot deel van de geplande reductie verwacht uit CCS-projecten. Tegelijkertijd ervaren bedrijven knelpunten. Financiële onzekerheid wordt het meest genoemd. Ook netcapaciteit, infrastructuur en vergunningprocedures zorgen voor vertraging. Subsidies spelen een belangrijke rol bij investeringsbeslissingen.

Foto: Nationaal Platform Verduurzaming Industrie (NPVI)