Meer teruggeven aan de maatschappij, het milieu en de wereldeconomie dan dat er wordt geconsumeerd; een belangrijke en onvermijdelijke trend in de voedselindustrie. Om die ambities binnen food-organisaties handen en voeten te geven, starten het Net Positive Network en Low Food een opleiding om jonge professionals met elkaar in contact te brengen en een ‘netto positieve’ mindset aan te nemen. Ze leren een manier van zakendoen die nog een stap verder gaat dan klimaatneutraliteit. Vaak willen jongeren binnen organisaties wel verandering doorvoeren, maar is het niet duidelijk hoe, of waar te beginnen. De Net Positive Young Academy gaat dit veranderen.

Impact maken met elkaar middenin de voedselketen

Met de voeten in de modder leren deelnemers van zowel corporates als MKB organisaties in drie maanden hoe netto positiviteit zich verhoudt tot de bedrijfsstrategie en hun persoonlijke doelen. Wat kunnen zij doen om verandering te creëren in hun eigen organisatie? Ze krijgen praktische handvatten en bekijken het voedselsysteem door verschillende perspectieven, waardoor ze begrijpen waar en hoe verandering nodig is en een verschil gemaakt kan worden. Van boer tot chef en van producent tot consument, het is duidelijk dat een nieuwe generatie behoefte heeft om daad bij het woord te voegen De afgelopen maanden draaide de eerste lichting van de Academy als pilot met 15 deelnemers. Wegens succes start in oktober de tweede lichting.

Nuria Jareño, oud-deelnemer en werkzaam bij Cargill Food Solutions: “Ik wil graag bijdragen aan het oplossen van uitdagingen in verschillende delen van de voedselsector, door mensen en middelen met elkaar te verbinden om innovatieve oplossingen op de markt te brengen. De Young Academy vergroot mijn begrip van de voedselwaardeketen en de verschillende problemen waarmee onze klanten te maken hebben, zodat ik die kan omzetten in kansen voor Cargill.”

De nieuwe generatie doet het samen

Een belangrijk onderdeel van de Academy is dat deelnemers in contact komen met gelijkgestemden uit de verschillende sectoren in de voedingsindustrie. Deelnemers in de pilot waren onder meer jonge professionals van Deloitte, Rabobank, Ahold, Friesland Campina, Vermaat, en Unilever. Het programma biedt de kans om een netwerk op te bouwen van gepassioneerde professionals, experts en leiders die hun inzet voor duurzaamheid delen. Joris Lohman, co-founder van de Net Positive Academy en expert voedseltransitie in het Net Positive Network: “Het is heel mooi om te zien dat de Academy jonge professionals vanuit allerlei verschillende richtingen in de voedselsector samenbrengt. Door disciplines, denkstijlen en organisaties bij elkaar te zetten ontstaat er waardevolle kruisbestuiving. Zo komen deelnemers samen tot nieuwe ideeën die individueel nooit hadden kunnen ontstaan. Het bedrijfsleven moet echt veranderen, en we geven de volgende generatie leiders de handvatten om dat gezamenlijk te doen.”

Lezingen en praktijkervaring

Het programma omvat een mix van werksessies, field-trips en lezingen van experts. De veldexcursies richten zich op het begrijpen van de real-life impact die men heeft op de voedselketen en het perspectief van verschillende stakeholders. Vakexperts zoals Nadia Zerouali en Joris Bijdendijk zijn betrokken. Ook het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden komt aan bod, om binnen organisaties sterke woordvoerders te ontwikkelen die de ideeën over netto positiviteit verder kunnen verspreiden. De inschrijving voor de nieuwe lichting is nu gestart en is open tot 27 september. Op 11 oktober is de kick-off.