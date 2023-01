Stijgende energieprijzen en Black Fridays; de noodzaak van duurzaamheid wordt alsmaar duidelijker. Evengoed wordt duidelijk dat dit vraagstuk niet makkelijk op te lossen valt. De samenleving worstelt, organisaties worstelen; maar vooral de mensen binnen deze organisaties worstelen. Experts van de Radboud Universiteit dr. Marcel Becker, gespecialiseerd in beroepsethiek, en dr. Marije Klomp, programmadirecteur duurzaamheid en MVO manager van het jaar, leggen uit dat medewerkers vaak aangesteld worden voor duurzaamheid en eensklaps voor een grote uitdaging komen te staan. Want hoe pak je duurzaamheid precies aan?

Drijfveren

Duurzaamheid is vandaag de dag een hot item binnen de samenleving – echter is er grote moeite dit op een goede manier aan te pakken. Vaak staan de aangestelde personen er alleen voor, met de verantwoordelijkheid voor een groot, abstract takenpakket. Vanuit dit oogpunt biedt Radboud Academy – het overkoepelend centrum voor Lang Leven Ontwikkelen van de Radboud Universiteit – de vijfdelige cursus ‘Young Leadership for Sustainability’ aan. De cursus vermindert allereerst het isolement: het netwerkelement zorgt ervoor dat je samen met de andere cursisten een gezelschap vormt. “Je kan niet alles uit een boekje leren over dit werk en het is best vaak een solistische baan. Dan is het fijn dat je steun hebt aan mensen die voor dezelfde complexe opgave staan, en dat je op elkaar terug kan vallen,” vertelt dr. Marije Klomp wie is gepromoveerd op het onderwerp gezelschapsvorming in het duurzaamheidswerk.

Duurzaamheid en haar jonge leiders

Tijdens ‘Young Leadership for Sustainability’ geven Becker en Klomp, samen met gastdocenten, professionals handvatten mee om vanuit een leiderschapsrol de duurzaamheid in hun organisatie te vergroten. Het verbindende is dat het jonge leiders zijn die minimaal 5 jaar werkervaring hebben, maar (nog) flexibel in hun belangen en structuren zijn. “Ze staan niet aan het begin van hun carrière, ze zijn al een stuk op weg,” aldus Klomp, “maar kunnen nog vormgeven aan hun werk en aan zichzelf.” Dat de cursisten zich in eenzelfde levensfase bevinden, werkt wederom bindend. De diversiteit zit hem erin dat ze afkomstig zijn uit verschillende type bedrijven en sectoren. Maar hun engagement werkt bindend. Of organisaties nu commercieel of non-profit zijn, uit de zorgsector komen, of consultancy, op alle plekken wordt aan de duurzame omslag gewerkt. Dit zorgt voor een interessante kruisbestuiving.

Een interdisciplinair perspectief

Binnen de cursus wordt duurzaamheid vanuit meerdere perspectieven belicht: zowel sociologie, filosofie, communicatiewetenschap als bedrijfskunde komen aan bod. Volgens cursist Desirée Bernhardt is dit heel waardevol: “De verschillende perspectieven zijn nodig om een florerende samenleving te waarborgen.” Zo vertelt dr. Caroline Essers over het nemen van agency binnen je organisatie en vertelt prof. Noelle Aarts over het houden van betere gesprekken over duurzaamheid. “Het feit dat je verschillende gradaties in luisteren hebt, maar ook het zoeken naar een gedeelde consensus om een goed gesprek te hebben – dat is iets wat ik echt mee ga nemen,” vertelt Bernhardt. Wanneer het gaat om het vervolg van de cursus, geven zowel Becker als Klomp aan nog meer aandacht te willen geven aan de verbinding tussen deze verschillende perspectieven. “Wellicht gaan we kijken naar de onderlinge verhouding van de verschillende invalshoeken,” aldus Becker. “En de relevantie daarvan.” Want, zoals Bernhardt al aangaf: grote duurzaamheidsvraagstukken kunnen alleen opgelost worden door er vanuit verschillende vakgebieden naar te kijken.

Ook het verschil maken?

De volgende editie van de vijfdelige cursus Young Leadership for Sustainability vindt plaats in het voorjaar van 2023. Voor iedere jonge leider die zich in bovengenoemde dilemma’s kan herkennen is de cursus relevant. “Voor alle bevlogen professionals die werken met duurzaamheid, is het goed om je horizon te blijven verbreden,” sluit Bernhardt af.