Voor young professionals met een sterke drive voor duurzaamheid en organisaties die hun potentieel maximaal willen benutten, lanceert BCorp adviesbureau 2BHonest het gloednieuwe KIEM-programma. Dit trainingstraject richt zich op essentiële ESG-thema’s en het ontwikkelen van praktische vaardigheden om duurzaamheid toe te passen in de praktijk. In zes sessies verspreid over een jaar worden deelnemers klaargestoomd om een duurzaamheidsinitiatief effectief te implementeren. En dat is waardevol voor zowel het talent als de organisatie.

Antwoord op veranderende dynamiek

In een tijd waarin duurzaamheid binnen organisaties steeds prominenter wordt, is het traditionele model met slechts één duurzaamheidsmanager vaak niet langer voldoende. Winne Benschop, sustainability consultant bij 2BHonest en initiatiefnemer van KIEM, legt uit: “De opkomst van interne projectteams voor positieve verandering valt op, waarbij duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid is die alle niveaus van een organisatie raakt. Young professionals, vaak betrokken bij de uitvoering van duurzaamheidsplannen, spelen daarin een cruciale rol.”

KIEM, het nieuwe initiatief van 2BHonest, is een antwoord op deze veranderende dynamiek. “Het is essentieel dat young professionals weten waar ze over praten, wat ze doen en volledig achter hun doel staan om de transitie binnen hun organisatie vooruit te helpen,” legt Benschop uit. “Tegelijkertijd hebben ze nog veel te leren, wat normaal is gezien het kennisverschil tussen opleiding en praktijk. Ons programma helpt daarbij; we vergroten kennis en vaardigheden, waardoor de jonge professional leert hoe zaken in een breder duurzaamheidsperspectief te plaatsen. Zie het als een springplank voor de duurzame young professional.”

Unieke leerervaring uit eerste hand

Het KIEM-programma stelt deelnemers in staat om essentiële ESG-kennis op te doen en direct in de praktijk te brengen. Benschop benadrukt: “Het veld van duurzaamheid is voortdurend in beweging en wij als 2BHonest bevinden ons er middenin. Deze kennis passen we toe in KIEM, waarbij we de leerervaring praktisch maken met concrete voorbeelden die we in ons werk tegenkomen. We richten ons op onderwerpen die momenteel van cruciaal belang zijn voor bedrijven zoals de CSRD, ketenverantwoordelijkheid en CO₂-reductieplannen, maar ook minder belichte thema’s zoals biodiversiteit & water en engagement.”

Bovendien biedt KIEM de waardevolle mogelijkheid om te leren van ervaren sustainability directors van vooraanstaande bedrijven zoals Royal Swinkels, Auping, Avebe, Fetim en Crisp. “Deze experts delen hun praktische inzichten en ervaringen, waardoor we een breed multisectorperspectief op duurzaamheidsvraagstukken kunnen geven,” vertelt Benschop. “We zijn bijzonder trots dat we samenwerken met enkele van de meest gerespecteerde namen in duurzaamheid binnen het bedrijfsleven.”

Praktische toepassing binnen eigen organisatie

KIEM streeft ernaar niet alleen de deelnemers te laten groeien, maar ook om directe waarde toe te voegen aan hun organisaties. Benschop: “De kennis en vaardigheden die de jonge talenten verwerven, zullen ze direct kunnen toepassen in het ontwikkelen van een duurzaamheidsinitiatief in hun werkveld. Het programma is daarmee niet alleen een investering in individuele ontwikkeling, maar ook een krachtige impuls voor de duurzame groei van de organisaties waar zij vandaan komen. Het zal zich zeker terugverdienen.”

Met een beperkt aantal van slechts 20 plekken en de intake die aankomende mei start, adviseert Benschop geïnteresseerden om snel actie te ondernemen. “We verwelkomen graag talenten uit diverse organisaties om samen te werken aan tastbare duurzaamheidsdoelstellingen.”

Klik hier voor de trainingsbrochure en meer informatie over het KIEM Boost Program.