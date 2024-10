Wat op het eerste gezicht misschien een ongewone samenwerking lijkt, blijkt in de praktijk een circulair succesverhaal. Vepa the furniture factory, specialist in duurzame meubelen, en Koffiebranderij Peeze hebben de handen ineengeslagen om afgeschreven jute koffiezakken een tweede leven te geven in de vorm van stijlvolle stoelen en barkrukken.

Van koffiebonen naar circulaire meubels

Peeze, een Arnhemse koffiebranderij die bekend staat om haar eerlijke en hoogwaardige koffie, ontvangt haar koffiebonen in stevige jute zakken van duurzame plantages en coöperaties over de hele wereld. Met het grote aantal bonen dat jaarlijks wordt gebrand, hoopt zich een aanzienlijke hoeveelheid jute op. Deze organische reststroom vormt nu voor Vepa een waardevolle secundaire grondstof voor nieuwe meubels. De natuurlijke eigenschappen van het jute zorgen ervoor dat elke stoel en kruk een eigen uitstraling heeft, waarbij geen enkel stuk hetzelfde is.

Erik Luisman, Sustainability & Business Development bij Vepa: “De originele Hemp-stoel van Vepa wordt al enkele jaren succesvol geproduceerd. Door de unieke combinatie van hennepmatten en de biologische hars van het Arnhemse Plantics biedt dit ontwerp talloze mogelijkheden. Door de buitenste laag hennep te vervangen voor een jute koffiezak, inclusief originele opdruk, krijgt de stoel een nog opvallender karakter. Daarbij blijft het volledig biologische en circulaire aspect behouden!”

Upcycling in optima forma

De samenwerking tussen Vepa en Peeze sluit perfect aan bij de gedeelde ambitie om bij te dragen aan een afvalvrije wereld. Rik van Paassen, duurzaamheidsmanager bij Koffiebranderij Peeze: “Bij Peeze geloven we in de kracht van hergebruik en zetten we actief in op bijvoorbeeld herbruikbare verpakkingen en het refurbishen van koffiemachines. Ontzettend mooi om te zien dat we nu in de samenwerking met Vepa ook voor onze jute zakken een circulaire herbestemming hebben gevonden.”

Een circulaire toekomst

De Hemp Coffee-collectie is een tastbaar voorbeeld van hoe circulair denken en samenwerking kunnen leiden tot concrete oplossingen die bijdragen aan een duurzamere toekomst. Wat begon als een reststroom van afgeschreven koffiezakken, is getransformeerd tot duurzame, stijlvolle meubelen met een bijzonder verhaal. Wat deze stoelen extra bijzonder maakt, is dat ze door Vepa zelf worden geperst in de productielocatie in Emmen. Dit sluit aan bij de sociale waarden waar Vepa veel belang aan hecht: productie in eigen fabrieken, het creëren van werkgelegenheid en het waarborgen van constante kwaliteit.