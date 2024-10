Energieleverancier Vattenfall presenteert tijdens de Dutch Design Week 2024 een circulair tiny house, ontworpen met materialen van afgedankte windturbines en ingericht door tweedehands marktplaats Reliving. Het innovatieve huis, waarvan het interieur uitsluitend bestaat uit duurzame en tweedehands meubels, biedt een inspirerende kijk op de toekomst van duurzaam wonen en hergebruik. Bezoekers kunnen deze van 19 tot en met 27 oktober bewonderen op het Ketelhuisplein in Eindhoven.

Het doel van het prototype is om het belang van circulair bouwen en duurzame oplossingen in de toekomst te benadrukken. Het idee daarvoor ontstond bij het ‘What if Lab 2023′ tijdens de vorige editie van de Dutch Design Week; een initiatief van Vattenfall en verschillende ontwerpstudio’s om creatieve oplossingen voor duurzame energie en hergebruik te onderzoeken. Voortkomend uit de vraag hoe de ontmanteling van windparken duurzame grondstoffen kan opleveren, werd het tiny house opgebouwd uit materialen van de gondel van een afgeschreven windturbine. Superuse en Blade Made zijn daarbij verantwoordelijk voor het design en Woodwave voerde de constructie uit.

Duurzaam interieur

De inrichting van het tiny house laat zien hoe hergebruik in het interieur ook een belangrijke rol speelt in de toekomst. Tweedehands marktplaats Reliving, die hergebruik van meubels stimuleert om onnodige verspilling en overproductie tegen te gaan, richtte het huis volledig in met duurzame en tweedehands items. In Nederland wordt jaarlijks zo’n 247 miljoen kilo aan interieur weggegooid, wat het essentieel maakt om beter met grondstoffen om te gaan en zo de klimaatimpact van de interieurbranche te verminderen. Door bewuste keuzes in het interieur te maken en oude meubels een nieuw leven te geven, laten Vattenfall en Reliving met het tiny house zien hoe eenvoudig en effectief circulaire oplossingen ook kunnen zijn.

Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg