Vandaag lanceert nuud – disruptor in de persoonlijke verzorgingsindustrie – de Refresh Bar: een natuurlijke power-up voor de bekende anti-odorant. Een enorme mijlpaal voor het bedrijf omdat nuud hiermee de eerste stap zet in diversificatie van het productassortiment sinds de oprichting in 2017. De afgelopen 5 jaar heeft nuud sterk geïnvesteerd in onderzoek om een unieke en volledig natuurlijke soap bar te ontwikkelen die gezonde, verzorgde en zweetgeur-loze lichamen faciliteert voor iedereen. De Refresh Bar is een aanvulling op nuud’s anti-odorant, en een manier om het bestaande klantenbestand beter te bedienen. De lancering markeert een nieuwe en belangrijke stap voor nuud in de missie naar duurzame frisheid.

“We hebben de tijd genomen en alle middelen ingezet om de Refresh Bar te produceren. Onze missie is om producten te bieden die écht uniek, innovatief en duurzaam zijn. Bovendien willen we ook dat onze geweldige klanten profiteren van het product, door een techniek toe te passen die een aanvulling is op onze anti-odorant” zegt Wilbert Leering, medeoprichter van nuud.

Super effectief en volkomen onschuldig

De Refresh Bar omarmt, net als de anti-odorant, duurzame innovatie met Microzilver en anti-geurtechnologie. Deze technologie neutraliseert bestaande bacteriën die nare geuren veroorzaken en voorkomt de vorming van nieuwe bacteriën, voor een frisse en schone huid. De Refresh Bar bevat Quillaja Saponaria-extract en een licht schuimende formule die de huid voorzichtig reinigt en is daarmee mild en microbioom vriendelijk. Om irritatie te voorkomen bevat de Bar geen SLS, parabenen of conserveermiddelen, waardoor de huid verzorgd aanvoelt. Daarnaast is de Refresh Bar volledig veganistisch en dierproefvrij.

Verstandig duurzaam

Voor nuud is niets te gek als het gaat om duurzaamheid. Met de Refresh Bar is dat niet anders. Deze is uitgerust met een composteerbare kern gemaakt van palmblad; een klein houten hart waardoor je gemakkelijk de restjes van de Refresh Bar kunt opmaken en zo afval voorkomt. Zelfs het handige touwtje, waarmee je de Bar gemakkelijk kunt opbergen en voorkomt dat deze aan de badkamervloer blijft plakken, is composteerbaar. Verder is de Refresh Bar vrij van microplastics en nanodeeltjes en daarmee vriendelijk voor lijf en wereld. En waar andere, reguliere body wash-producten voor 80% bestaan uit water, vermijdt nuud’s Bar onnodige waterverspilling door haar vaste vorm.

Samen een nieuw begin

De Refresh Bar is het eerste nieuwe product sinds de anti-odorant, en markeert de start van diversificatie van nuud’s productlijn. Het bedrijf richt zich nu niet enkel meer op het faciliteren van schone oksels, maar breidt de missie voor duurzame frisheid nu ook uit naar andere lichaamsdelen. Nuud kiest met de lancering voor een collaboratieve aanpak, en brengt om te beginnen slechts 5000 Refresh Bars uit waarover consumenten hun beoordeling kunnen formuleren. Op basis hiervan komen er mogelijk correctierondes, zodat er uiteindelijk de allerbeste Refresh Bar op de markt wordt gebracht.

Martijn van Seters, medeoprichter van nuud: “Met de lancering van de Refresh Bar is de eerste stap in onze reis naar uitbreiding en diversificatie gezet, en daar zijn we erg trots op.”