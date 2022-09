Marie-Stella-Maris lanceert per september een volledig Clean Beauty assortiment: hand care en body care producten met zo natuurlijk mogelijke ingrediënten, waarvan tenminste 96% van natuurlijke oorsprong. Naast de drive om haar sociale impact te blijven vergroten, zet het merk zich in om haar milieu-impact te verkleinen. De nieuwe producten zijn lokaal geproduceerd, 100% vegan en geformuleerd met effectieve en milieuvriendelijke ingrediënten. Goed voor je huid, beter voor de planeet!

Natuurlijke ingrediënten

Vanaf september zijn alle verzorgingsproducten van Marie-Stella-Maris nóg natuurlijker. Om precies te zijn: 100% van de hand, body en hair care formules zijn samen gesteld uit doeltreffende ingrediënten, waarvan ten minste 96% van natuurlijke oorsprong. Door het selecteren van natuurlijke ingrediënten kiest het merk voor een duurzamere toekomst. De doeltreffende natuurlijke ingrediënten dragen bij aan de gezondheid en weerbaarheid van de huid. Denk hierbij o.a. aan shea butter, amandelolie en hazelnoot olie. Uiteraard zit er niets in de formules dat er niet in thuis hoort. Alle producten zijn vrij van(water)vervuilende microplastics, SLS, SLES, parabenen, siliconen en petrochemische ingrediënten. Niet alleen beter voor de huid, maar ook voor het milieu! Alle producten worden bovendien in Nederland geproduceerd en zijn 100% vegan. De nieuwe iconische glazen verpakkingen zijn refillable glazen flessen die in Europa zijn geproduceerd en zijn 30% lichter in gewicht. Hierdoor wordt materiaal bespaard en vermindert het merk de CO2 uitstoot.

Uitbreiding: Hand Care & Body Care

Met deze relaunch van het volledige care assortiment is er meer keuze in producten bij Marie-Stella-Maris; het merk lanceert naast een hand care assortiment ook een body care lijn. Marie-Stella-Maris speelt hiermee nog beter in op de wensen van de consument; met verschillende huidtypes en behoeften voor de optimale verzorging. De glazen hand care verpakking en de matte soft touch body care verpakking geven een extra luxe uitstraling. De flessen kun je eindeloos hergebruiken door gebruik van de refill verpakkingen.

Clean Water, Clean Beauty

Marie-Stella-Maris streeft naar schoon (drink)water en hygiëne voor iedereen, wereldwijd. Sinds de oprichting in 2011, doneert het merk structureel een deel van haar omzet aan duurzame ‘clean water’ projecten. Naast de drive om haar sociale impact te blijven vergroten, zet Marie-Stella-Maris zich in om haar milieu-impact te verkleinen. Het is de missie van Marie-Stella-Maris om het water zo min mogelijk te vervuilen en haar producten zo sustainable en lokaal mogelijk te produceren. De lancering van het ‘Clean Beauty’ assortiment is dan ook een belangrijke stap voor het Nederlandse lifestyle merk.

“Bij Marie-Stella-Maris draait het om ‘well-considered design’. Met onze clean beauty producten willen we consumenten helpen hun gezonde lifestyle door te voeren in hun beauty routine. We blijven de keten verduurzamen en voegen geen onnodige ingrediënten toe. ‘Less is more’ bij Marie-Stella-Maris, niet alleen in ons tijdloze design. Clean Water, Clean Beauty is een startschot voor de vele lanceringen en innovaties die nog komen gaan. Altijd vanuit onze merkessentie ‘Designed to Care’, waar het in onze kern om draait.” – Mieke van Engelen , Head of Innovation

Over Marie-Stella-Maris

Marie-Stella-Maris is een Nederlandse sociale onderneming met een missie. ‘Toegang tot schoon water en hygiëne voor iedereen, wereldwijd!’ Met de verkoop van mineraalwater, natuurlijke body care en luxe huisparfums, draagt Marie-Stella-Maris hieraan bij. De verzorgingsproducten zijn gemaakt met ingrediënten van natuurlijke oorsprong, de geuren gelaagd en onderscheidend en alle producten zijn ontworpen met oog voor detail.

Om de impact op het milieu te beperken, richt Marie-Stella-Maris zich op het ontwikkelen van duurzame refill(able) verpakkingen. Navullen betekent minder verpakkings materiaal, minder afval en minder CO2-uitstoot. Navullen is dus beter voor de planeet, maar ook beter voor de portemonnee. Beide brand stores in Amsterdam en Utrecht beschikken over een Refill Bar waar verpakkingen kunnen worden nagevuld.

Marie-Stella-Maris doneert structureel een deel van de omzet aan duurzame waterprojecten. Sinds de oprichting in 2011 heeft het merk inmiddels €1.800.000 bijgedragen en al 85.000+ mensen kunnen helpen aan toegang tot schoonwater.