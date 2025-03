VAUDE zet zich al jaren in voor eerlijke arbeidsomstandigheden in de wereldwijde supply chain – daarvoor is het outdoormerk nu door de onafhankelijke Fair Wear-organisatie voor de 10e keer op rij met de Leader Status bekroond. Basis hiervoor is de jaarlijkse evaluatie, de “Brand Performance Check”, waarbij VAUDE opnieuw de hoogste categorie behaalde.

“We zijn er erg trots op dat we, ondanks de complexe uitdagingen in de supply chain en de moeilijke economische en politieke omstandigheden wereldwijd, vooruitgang hebben geboekt en concrete verbeteringen voor de mensen ter plaatse hebben kunnen doorvoeren”, aldus Antje von Dewitz, CEO van VAUDE.

Met de Leader Status worden bedrijven bekroond, die zich sterk inzetten voor het naleven van sociale standaarden in de supply chain en die over een voorbeeldig systeem beschikken. VAUDE werkt wereldwijd samen met méér dan 40 productielocaties – met 80 procent van de producenten al langer dan vijf jaar, met 40 procent van de productielocaties zelfs al langer dan tien jaar. Sinds 2010 is VAUDE lid van Fair Wear, dat de “Brand Performance Check” uitvoert, de arbeidsomstandigheden ter plekke controleert en in de meeste productielocaties anonieme klachtensystemen opzet en onderhoudt. Samen met Fair Wear zet VAUDE zich in voor verbeteringen in de wereldwijde textielindustrie. Voor de implementatie van de sociale normen in de supply chain werkt een team van drie personen op de locatie Tettnang nauw samen met de drie VAUDE CSR-medewerkers in Azië, die regelmatig de productiefaciliteiten bezoeken. “De Leader Status is een geweldige bevestiging van ons gezamenlijke werk! Het is vooral ook een stimulans om alles in het werk te blijven stellen om goede arbeidsomstandigheden en mensenrechten te bevorderen”, aldus Anika Mauz, Vendor Management VAUDE.

Brand Performance Check

VAUDE wordt elk jaar uitgebreid door Fair Wear geauditeerd. Bij de “Brand Performance Check” moet de onderneming aantonen dat zij voldoet aan haar due diligence-verplichtingen voor verantwoorde arbeidsomstandigheden bij zijn producenten. Zo wordt er bijvoorbeeld zorgvuldig gecontroleerd en geëvalueerd of VAUDE haar verantwoordelijkheden op het gebied van mensenrechten nakomt. Indien er klachten zijn, moet VAUDE samen met de betreffende producent maatregelen ter verbetering implementeren en aantonen. Bij de actuele “Brand Performance Check” heeft VAUDE een benchmarkscore van 80 en daarmee de hoogste categorie “Leader Status” behaald. “Als één van de leidende leden van Fair Wear toont VAUDE al jarenlang continu haar inzet voor de mensenrechten in haar supply chain. In de Brand Performance Check 2024 heeft VAUDE opnieuw bewezen dat de onderneming voor wat betreft de implementatie van Human Rights Due Diligence (HRDD), met een uitgebreide risicobeoordeling en concrete maatregelen, een pionier is. In 2023 concentreerde VAUDE zich vooral op het uitbreiden van haar werk op het gebied van ‘gender’ en ‘leefbaar loon’ om de arbeidsomstandigheden in haar supply chain verder te verbeteren”, aldus Victoria Lauer, Membership Team van Fair Wear.

“Wij doen dit allemaal vrijwillig en willen laten zien dat het mogelijk is om verantwoordelijkheid in de supply chain te nemen. Om grote veranderingen te bewerkstelligen, hebben we echter een wet m.b.t. de supply chain nodig die alle bedrijven verantwoordelijk stelt”, eist Antje von Dewitz en waarschuwt, met het oog op de momenteel geplande “omnibusprocedure”, voor een sterke verwatering van de verantwoordelijkheid van ondernemingen voor mens en natuur: “Dit is een fataal signaal: voor de bescherming van mens en milieu in onze supply chain. Voor álle ondernemingen die duurzaamheid serieus nemen en al investeren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen én voor de geloofwaardigheid van Europa als voorloper op het gebied van een duurzame, eerlijke economie. Gezien de wereldwijde verontwaardiging over democratische en humane waarden, laat Europa de kans liggen om moedig een onafhankelijk, waardengericht pad naar de toekomst te bepalen.”

Fair Wear

Fair Wear is één van de meest erkende en strengste normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onafhankelijke multi-stakeholderorganisatie concentreert zich op de naai-industrie in de supply chain, omdat hier de arbeidsintensieve processen plaatsvinden en daardoor een groot aantal werknemers bereikt kan worden.