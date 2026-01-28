Vanavond stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in Groningen voor een verbod op fossiele reclame. Groningen is de 10e stad die ervoor kiest om fossiele reclame via de verordening te verbieden.

In de motie van Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en ChristenUnie draagt de gemeenteraad het college op om met een uitgewerkt voorstel te komen om fossiele reclame via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te verbieden. De motie werd met 30 stemmen voor en 9 tegen aangenomen. Eenzelfde motie over gokreclame werd ook aangenomen.

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren Groningen): “De openbare ruimte is van ons allemaal. Het is logisch dat de gemeente daar geen reclame faciliteert voor producten en diensten die bijdragen aan klimaatverandering en ongezonde lucht. Zolang fossiele reclames het straatbeeld domineren, blijven we doen alsof vervuiling normaal is. Dit reclameverbod is een stap om dat te doorbreken.”

Tim van de Vendel (GroenLinks Groningen): “Reclame verleidt tot gedrag en normaliseert gedrag. Om onze wereld leefbaar te houden moeten we af van fossiele energie, daarom moeten we er geen reclame meer voor maken. Eigenlijk heel logisch en simpel.”

Rémi ter Haar (Reclame Fossielvrij) is verheugd: “Groningen is al de 10e gemeente die een streep trekt door klimaatschadelijke reclame. Een reclameverbod is een belangrijke stap in het uitfaseren van fossiele brandstoffen. Het is hoog tijd dat er ook landelijk een verbod op fossiele reclame komt.”

Het reclameverbod in Groningen gaat gelden voor fossiele brandstoffen, vliegvakanties, vliegtickets, gascontracten, grijze stroomcontracten, cruisereizen en/of voertuigen met een fossiele of hybride brandstofmotor.