Samen met de iconische acteur Samuel L. Jackson presenteert Vattenfall een delicatesse uit de zee: Wind Farmed Seaweed Snacks, gemaakt van zeewier dat werd geteeld in een offshore windpark. Met de samenwerking laat Vattenfall zien dat offshore windparken niet alleen fossielvrije elektriciteit opwekken, maar ook voedselproductie ondersteunen dat kan bijdragen aan het herstel van het zeeleven.

Vattenfall onderzoekt voortdurend of de projecten waarmee fossielvrije elektriciteit wordt opgewekt ook op andere manieren kunnen bijdragen. Eén zo’n initiatief is WIN@sea, een project waarin Vattenfall samen met verschillende partners onderzoekt hoe offshore windparken kunnen worden gebruikt voor voedselproductie en milieumonitoring.

Deens zeewier

Het zeewier dat wordt gebruikt voor de productie van Wind Farmed Seaweed Snacks wordt geoogst in Vattenfalls Deense windpark Vesterhav Syd, waar zeewier wordt gekweekt op lijnen tussen de windturbines. Terwijl de turbines fossielvrije elektriciteit opwekken, kan het zeewier dat daar groeit het omringende mariene milieu helpen herstellen. Zeewier absorbeert CO 2 en overtollige voedingsstoffen en verbetert de waterkwaliteit. Na de oogst kan het zeewier worden verwerkt voor verschillende doeleinden, waaronder voedsel.

Om de boodschap breed uit te dragen, heeft Vattenfall gekozen voor een samenwerking met acteur Samuel L. Jackson, bekend van zijn rollen in films als Pulp Fiction, Star Wars en het Marvel Cinematic Universe. Samuel L. Jackson heeft ooit mariene biologie gestudeerd, heeft een passie voor het zeeleven en is enthousiast over de mogelijkheid om negatieve percepties uit te dagen die mensen hebben over windparken.

“Voor mij gaat het om de wereld die we achterlaten voor de volgende generatie. Daarom wilde ik meedoen aan deze samenwerking met Vattenfall. Deze offshore windparken wekken niet alleen fossielvrije elektriciteit op, ze creëren ook een leefomgeving waarin zeeleven kan floreren. Zoals zeewier, een voedselbron die het omliggende mariene milieu kan helpen herstellen. Dat is vooruitstrevend denken”, zegt Samuel L. Jackson.

Hoewel de Wind Farmed Seaweed Snacks niet bedoeld zijn als commercieel product voor de verkoop, is er een beperkte hoeveelheid geproduceerd die gedeeld zal worden met een aantal geselecteerde ontvangers.

Voor Vattenfall draait dit initiatief om een bredere benadering: samenwerken met partners om innovatieve manieren te vinden waarop energie-infrastructuur kan samengaan met de natuur. De Wind Farmed Seaweed Snacks laten zien dat dit mogelijk is. “En met een ambassadeur als Samuel L. Jackson kunnen we die boodschap aan een breder publiek overbrengen”, zegt Helle Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall.

Hoe smaken zeewiersnacks?

“Ze zijn zout en lekker, maar bij deze snacks gaat het over meer dan alleen smaak. Dit project gaat over het bedenken van manieren waarop onze energie-infrastructuur kan samengaan met de natuur. Dat is baanbrekend. Dat is iets waar mensen achter kunnen staan”, aldus Samuel L. Jackson.