Elektrische rijders kunnen geld verdienen door hun auto thuis op te laden. Vattenfall introduceert Thuislaadcashback: een vergoeding voor elke kilowattuur (kWh) die klanten via hun eigen laadpaal laden. Klanten ontvangen tenminste 5 cent per kilowattuur, een bedrag dat dankzij winstdeling nog hoger kan uitvallen.

Elektrisch rijden kan leiden tot minder CO₂-uitstoot. Dankzij een nieuwe overheidsregeling kunnen elektrische rijders daar nu bij Vattenfall een vergoeding voor krijgen. Vattenfall zet thuis geladen kilowatturen om in zogenoemde Emissie Reductie Eenheden (ERE’s). Dat zijn certificaten die aantonen hoeveel CO₂ wordt bespaard ten opzichte van rijden op benzine of diesel. Brandstofleveranciers zijn wettelijk verplicht hun CO2-uitstoot te compenseren, bijvoorbeeld door aankoop van ERE’s. Zo stimuleert de overheid het gebruik van hernieuwbare energie en helpt de regeling de CO₂-uitstoot van vervoer te verlagen. De waarde van ERE’s hangt af van vraag en aanbod.

Wie veel thuis laadt, kan een flink bedrag ontvangen. Een voorbeeld: bij 4.000 kWh per jaar komt dat neer op 200 euro. En dat kan meer worden als de ERE’s meer opleveren. Vattenfall biedt daarbij als enige energieleverancier in Nederland een minimale vergoeding van vijf cent per kWh, zodat klanten altijd iets ontvangen, ook als de marktprijs onder de vijf cent daalt. Als Vattenfall meer dan 5 cent per kWh op ERE’s verdient, dan wordt de winst met de klanten gedeeld.

Jeroen van Loon, directeur Solution Development bij Vattenfall: “Met Thuislaadcashback laten we als eerste energieleverancier consumenten meeprofiteren van deze nieuwe markt. Elektrische rijders realiseren CO₂‑ besparing en met dit aanbod krijgen zij daar nu ook een financiële vergoeding voor. Dit soort oplossingen helpt om elektrisch rijden nog aantrekkelijker te maken en de energietransitie te versnellen.”

Deelname is eenvoudig. Klanten melden hun thuislaadpaal aan via de website of Energie-app van Vattenfall. Voorwaarde is dat de klant een Vattenfall-laadabonnement heeft en de laadpaal een MID-meter heeft. Deze meter kan laadsessies nauwkeurig registreren. Na toestemming, verwerkt Vattenfall automatisch de laaddata en wordt de vergoeding jaarlijks uitgekeerd.

Meer informatie en aanmelden voor Thuislaadcashback kan via de website: https://www. vattenfall.nl/laadpaal/ aanmelden-thuislaadcashback/