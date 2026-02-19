a.s.r. real estate heeft namens het ASR Dutch Green Energy Fund I een meerderheidsaandeel genomen in een batterijopslag bij windpark Strekdammen. Met de batterijopslag, ook wel bekend als Battery Energy Storage System (BESS), kan opgewekte energie worden opgeslagen en geleverd wanneer nodig. De batterij wordt aangesloten op windpark Strekdammen in de Eemshaven in Groningen, dat in eigendom is van het ASR Dutch Green Energy Fund I.

Met deze investering zet het hernieuwbare energiefonds van a.s.r. real estate in op het flexibeler maken van het Nederlandse elektriciteitsnet. Het ASR Dutch Green Energy Fund I neemt een meerderheidsbelang in de batterijopslag. De overige aandelen blijven in handen van Rebel Development en Pronewable, waarbij zij zich blijven inzetten voor exploitatie van de batterijopslag.

De batterijopslag heeft een vermogen van 7,5 MW en een opslagcapaciteit van ongeveer 24 MWh. Daarmee kan de installatie ruim drie uur aan elektriciteit opslaan of leveren, wat overeenkomt met ongeveer 11.700 MWh op jaarbasis. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van zo’n 5.200 huishoudens.

Dick van den Oever, fund director van het ASR Dutch Green Energy Fund I: “In een energiesysteem dat steeds afhankelijker wordt van weersomstandigheden biedt deze batterijopslag de nodige flexibiliteit. De installatie slaat energie op wanneer er veel wind is en levert stroom terug op momenten van schaarste, waardoor het elektriciteitsnet beter in balans blijft en meer opgewekte energie daadwerkelijk kan worden ingezet. Met deze investering leveren we niet alleen extra flexibiliteit aan het energienet, maar versterken we ook de diversificatie van onze portefeuille. Waar onze huidige portefeuille vooral bestaat uit wind- en zonneparken, zien we batterijen als een belangrijke sub‑assetclass waarmee we de samenstelling van ons fonds optimaliseren.”

Het ASR Dutch Green Energy Fund I is een impact fonds. Deze acquisitie sluit aan de bij de impact doelstellingen van het fonds en de EU Taxonomie. De bouw van de batterij start in februari 2026. De batterij wordt naar verwachting in februari 2027 in gebruik genomen.