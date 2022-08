Vans zet de volgende stap richting compleet duurzame schoenen met de nieuwe UltraRangeTM VR3. Alle beetjes helpen, en daarom heeft Vans zijn UltraRange VR3 opnieuw ontworpen, dit keer met duurzame materialen en productietechnieken. De vernieuwde UltraRange VR3 behoudt de veelzijdigheid en het comfort waar het model bekend om staat, maar heeft een verantwoordelijker maakproces.

Vans is toegewijd aan het verminderen van de impact op de planeet voor toekomstige generaties en om die reden volgen ze een strikte materiaalrichtlijn die aangeeft dat tenminste 30% van het product moet bestaan uit een combinatie van regeneratieve, op een verantwoordelijke manier verkregen hernieuwbare en gerecyclede materialen.

Vans werkt voor het herontwerpen van de UltraRange samen met surfboard shaper Pepe Rivas, met wie ze het gemeenschappelijke doel delen de levenscyclus van een product opnieuw uit te denken. Pepe Rivas verwerkt namelijk restmaterialen, zoals stukjes schuim die ontstaan tijdens het maken van een surfboard, opnieuw in nieuwe boards. Hij liet Vans door middel van deze samenwerking zien hoe hij materialen heroverweegt, het maakproces benadert en wat de totale impact van zijn productie is.

Materialen

De opnieuw ontworpen en herbouwde UltraRange VR3 heeft een EcoCushTM tussenzool van ten minste 50% biobased EVA-schuim dat gedeeltelijk afkomstig is van plantaardige bronnen. De schoen is ook voorzien van Vans’ gloednieuwe EcoWaffleTM rubbersamenstelling gemaakt met verantwoordelijk gewonnen natuurlijk rubber (in plaats van synthetisch rubber uit aardolie), verkregen uit bronnen die bewezen duurzame praktijken volgen om de uitstoot op de planeet te verminderen en is ontworpen om de grip en duurzaamheid te behouden waar Vans bekend om staat. Het uit één stuk gebreid bovenwerk is gemaakt van een mix van 50% organisch biologisch katoen, 36% gerecycled PET en 14% gerecycled nylon. Het bovenwerk is ontworpen om productieafval te verminderen in vergelijking met de traditionele gesneden en aan elkaar genaaide bovenkanten van Vans, en gebruikt leer dat afkomstig is van een leerlooierij met een goud/zilver score gegeven door de Leather Working Group.

De vernieuwde UltraRange VR3 wordt aangeboden in de kleuren chive en cobblestone en is nu beschikbaar in Vans winkels en via Vans.eu/surf. Voor meer informatie over Vans’ sustainability initiatieven kijk op Vans.nl/sustainabiliy.