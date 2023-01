Nelson Schoenen rolt in al haar 110 winkels in Nederland, het inzamelproject uit waarbij de consument in de gelegenheid wordt gesteld om afgedragen, oude schoenen in te leveren waarna deze gerecycled zullen worden tot nieuwe grondstof waarvan vervolgens deurmatten, voetbalvelden of nieuwe schoenen kunnen worden gemaakt. Vanaf nu kunnen in alle Nelson winkels schoenen worden ingeleverd. In nauwe samenwerking met partner FastFeetGrinded, wil Nelson het inleveren van gedragen schoenen tot ‘normaal’ gaan maken binnen Nederlandse huishoudens.

Van gedragen schoen tot grondstof

Om een noemenswaardige stap te maken richting een circulaire economie introduceert Nelson in alle Nelson winkels een recycle box waar oude schoenen ingeleverd kunnen worden om vervolgens tot nieuwe grondstof te ontwikkelen. Eindelijk kunnen schoenen verantwoord weggegooid worden zonder te vervuilen!

Verminderen van de voetafdruk

‘Oude, gedragen schoenen die uiteindelijk op een afvalberg belanden moet tot het verleden gaan horen’, aldus Laura van Dam, Marketing Manager van Nelson Schoenen. ‘Duurzaamheid is natuurlijk een zeer actueel thema en een zeer relevant onderwerp binnen onze organisatie. Als familiebedrijf willen wij een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van onze voetafdruk op deze wereld. De fashionwereld is nog altijd vervuilend. Door het inzamelen van oude, gedragen schoenen en deze uiteindelijk via onze samenwerkende partij FastFeetGrinded tot nieuwe grondstof te ontwikkelen, maken we de cirkel rond. Door onze landelijke dekking met ruim 110 Nelson winkels in Nederland, is er altijd een winkel in de buurt. Het zou fantastisch zijn als de Nederlandse consument, net als bij het inleveren van plastic flessen, gedragen schoenen in komt leveren in onze winkel’, aldus Van Dam. Naast het inzamelen van oude schoenen en deze te recyclen tot grondstof, doet Nelson meer. Zo werken ze samen met 95 percent, een partij die retour gekomen en/of gedragen schoenen een nieuwe kans geeft.

Recycleboxen in 110 winkels

De recycleboxen zijn te vinden in alle Nelson winkels in Nederland. Wekelijks zullen de schoenen worden opgehaald en worden verwerkt bij FastFeetGrinded. Danny Pormes, founder en Director van FastFeetGrinded: ‘wij hebben een uniek proces ontwikkeld waarbij we gedragen schoenen tot een nieuwe grondstof kunnen verwerken. De cirkel is daarmee rond. We zijn ontzettend blij met een partner als Nelson die uitermate goed bij ons concept past. Samen proberen de we de Nederlandse consument bewust te maken en ze de kans te geven, oude schoenen uit het afvalproces te houden’.