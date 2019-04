Vanhulley opgenomen in Register Sociale Ondernemingen

Als tweede sociale onderneming in Nederland is Vanhulley sinds afgelopen dinsdag ingeschreven in het register van de code sociale ondernemingen, een initiatief dat op verzoek van de landelijke organisatie Social Enterprise NL door een onafhankelijke commissie is ontwikkeld. “Het was de kers op de toch al goedgevulde taart”, aldus een trotse Jolijn Creutzberg, oprichter van Vanhulley, het naaiatelier dat inmiddels naast overhemden ook bedrijfskleding een tweede leven geeft.

Ont-hulley

Want er viel al heel wat te vieren afgelopen dinsdag. Op het Vanhulley atelier aan de Peizerweg, in het pand van Iederz, verzamelden zich bijna 300 mensen, die zagen hoe wethouder Carine Bloemhoff de nieuwe huisstijl en website lanceerde. Bloemhoff memoreerde dat zij al voor de officiële start van Vanhulley in 2012 betrokken was bij de opzet, en in de afgelopen jaren alle vijf(!) locaties bezocht heeft. “Doorgaan, vooral doorgaan, zoals Barry Stevens zei, met deze prachtige sociale onderneming” aldus de wethouder, die onder andere werk&participatie in haar portefeuille heeft.

Topsport

Ook Kees Klomp, expert en schrijver op het gebied van sociaal en betekenisvol ondernemen, nam het woord, als lid van de Raad van Advies van Vanhulley. “Er wordt nog wel eens vergeten dat sociaal ondernemen topsport is, en dat de combinatie van monetaire winst en maatschappelijke winst een schaarse kwaliteit en kunde is”, stelde Klomp.

Het evenement bood een scala aan activiteiten, naast hapjes van de culinaire vakschool en biertjes van De Prael. Zo werd je gestimuleerd om kennis te maken met een Vanhulley-vrouw middels een kaart met ‘Goedendag’ in allerlei verschillende talen. En er was een modeshow, waar de onlangs in het noorden gevestigde oud-Tony Chocolonely coryfee Arjen Boekhold geheel vrijwillig zijn medewerking in boxershort aan verleende.

Code sociale ondernemingen

De erkenning door opname in het register kon niet op een mooier moment komen. Creutzberg: “Ik ben hier supertrots op. We hebben hier hard aan gewerkt, en dit is een prachtige erkenning. Dat we de tweede inschrijving zijn is echt bijzonder. Het Register is een heel goed middel om de missie die je hebt als sociale, betekenisvolle onderneming op alle fronten te laten zien.” De code is gebaseerd op vijf principes die de onderneming moet onderschrijven, waarna een toetsing volgt door een review board. Doel van de code is het creëren van herkenbaarheid en vertrouwen. Is een onderneming opgenomen in het register, dan kan iedereen – van consument tot overheid en van medewerker tot investeerder – zien dat het, tot diep in de vezels van de bedrijfsvoering, gaat om een sociale onderneming. Directeur Joske Paumen van de code: “We zijn blij dat we samen met Vanhulley en andere deelnemers aan de code kunnen werken aan het versterken van het veld van sociaal ondernemerschap. Vanhulley is een van de voorbeelden die laat zien dat het kan: ondernemen èn impact maken.”

Voor Creutzberg viel alles perfect samen afgelopen dinsdag. “We kunnen gerust spreken van Vanhulley 2.0. Met deze erkenning en een supermooie nieuwe huisstijl zijn we helemaal klaar voor de toekomst!”