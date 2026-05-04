Een boxershort gemaakt van je eigen overhemd. Daar begon het allemaal mee in 2012. En nu heffen drie powervrouwen het glas op de toekomst van deze Groningse sociale onderneming. De ‘founding mother’ Jolijn Creutzberg heeft in Josien Wagner en Brecht van der Ende precies de opvolging gevonden die Vanhulley nodig heeft. Per 1 juli nemen zij het stokje over.

Sociaal ondernemerschap?

Jolijn: “Vanhulley is een veel mooier bedrijf geworden dan ik zelf ooit had kunnen bedenken. Ik kende de term sociaal ondernemen helemaal niet toen ik startte.” Vanhulley groeide in 14 jaar uit tot een landelijk bekend, bekroond en gekopiëerd concept, waar vrouwen, grotendeels met een migratie-achtergrond, een jaar lang een intensief programma volgen om zichzelf verder te ontwikkelen, met als doel het vergroten van hun zelfredzaamheid.

De boxershorts vormen vandaag de dag nog maar een fractie van de productie, nadat in 2018 gekozen werd voor de business-to-business markt. Jolijn: “Het mooie is dat Brecht en Josien juist ook weer meer naar de consumentenmarkt willen gaan” En dat past dan weer heel goed in de trend naar meer duurzaamheid, iets waar Groningen Circulair actief aan werkt. Zo lijkt het cirkeltje weer rond.

Atelier Zazu

De nieuwe eigenaren is het ondernemen niet vreemd. Met hun vorig jaar gelanceerde Atelier Zazu hadden ze een vliegende start met de ‘mom-bags’. Tassen, die -niet toevallig- bij Vanhulley geproduceerd worden. Josien kent Vanhulley goed, zij is er sinds 2024 office en operationeel manager. “Ik vind het een prachtbedrijf. De combinatie van sociaal en commercieel is zó van deze tijd. Brecht en ik steken elkaar aan met energie en brengen elkaar altijd nog een stap verder. Ik ken het team hier natuurlijk al goed en heb daar veel vertrouwen in. Daarnaast lopen hier al jaren tientallen vrijwilligers rond en zijn er altijd veel stagiaires. Samen vormen zij een grote, betrokken en gezellige club die ontzettend belangrijk is voor Vanhulley, en vooral voor de vrouwen die hier hun traject volgen. De afgelopen jaren heb ik bovendien veel van Jolijn geleerd over sociaal ondernemerschap.”

Ook Brecht ziet in Vanhulley een perfecte mix van ondernemerschap en impact. “Met Atelier Zazu ontdekten we hoe leuk én krachtig het is als ondernemen en maatschappelijke waarde hand in hand gaan. Bij Vanhulley gebeurt dat al jaren. Er staat een geweldig team en wij kunnen niet wachten om daar samen verder op te bouwen.”

Stabiel merk

De twee opvolgers kunnen bouwen op een merk dat landelijk goed bekend is. In de basis zal er dan ook niet veel veranderen. De missie om vrouwen een gedegen ontwikkelprogramma te bieden, opdat zij de stap naar participatie, werk, of vervolgonderwijs kunnen maken blijft overeind, een streven dat de gemeente Groningen volledig omarmt. De samenwerking met Vanhulley loopt inmiddels ook al 12 jaar, en inmiddels hebben meer dan 200 vrouwen door Vanhulley die stap kunnen zetten.

De toekomst

Het ziet er dus goed uit voor Vanhulley, en als het aan de nieuwe eigenaren ligt, dan start in het Magma-pand aan de Metaallaan per 1 september aanstaande ‘gewoon’ de 13e lichting vrouwen. Maar eerst nadert de datum van 1 juli, en het afscheid van de oprichter van het bedrijf. Jolijn: “Nee, ik ga echt nog niet met pensioen! Ik wil me graag blijven inzetten voor deze mooie sector, maar na 14 jaar Vanhulley heb ik zin in een iets vrijere rol. We gaan het zien, eerst maar eens wennen aan het idee, en vooral genieten van deze prachtige opvolging die bruist van de nieuwe energie!”