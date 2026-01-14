Het Nederlandse bedrijf Nederlandse bedrijf Gradyent (met hoofdkantoor in Rotterdam) is opgenomen in de 2026 Global Cleantech 100 in de categorie ‘Agriculture & Food’. Gradyent is actief met een Digital Twin en AI-cloudplatform voor beter beheer van stadsverwarmingsnetwerken.

De Global Cleantech 100 is een jaarlijkse lijst, samengesteld door de Cleantech Group, die de 100 meest innovatieve en veelbelovende bedrijven ter wereld in schone technologie (cleantech) belicht. Deze bedrijven worden geselecteerd op basis van hun potentieel om de industrie te transformeren in sectoren zoals hernieuwbare energie, circulaire economie, mobiliteit, en voedsel/landbouw. De lijst dient als een gids voor investeerders en beleidsmakers om te zien welke bedrijven de grootste impact zullen hebben op de weg naar een duurzame, koolstofarme toekomst.

Gradyent is in deze editie het enige Nederlandse bedrijf.